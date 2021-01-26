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    首頁　>　屏東縣

    落實在地安居 屏縣首創「大家好整合服務模式」

    禮納里公共服務中心提供多面向服務，落實提升原住民健康平等權。（記者邱芷柔攝）

    禮納里公共服務中心提供多面向服務，落實提升原住民健康平等權。（記者邱芷柔攝）

    2021/01/26 13:21

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府以永久屋部落為基地，首創「大家好整合照護服務模式」，今天在禮納里公共服務中心宣布啟動，提供族人多面向高價值服務，落實提升原住民健康平等權。

    2009年莫拉克颱風對屏東造成嚴重災害，經過10多年來努力，三地門鄉「大」社村、瑪家鄉瑪「家」村及霧台鄉「好」茶村，「大家好」三個部落族人在永久屋基地禮納里勇敢站起來，縣府也在2019年4月起成立跨局處工作小組，盤點禮納里社區資源，籌設整合服務站。

    瑪家鄉族人表示，剛搬到永久屋部落時，很多族人面對家園流失、新生活的恐懼備感壓力，因「水土不服」而相繼過世的族人不在少數，永久屋的生活型態與在山上大不同，雖然距離平地更近了，但對行動不便的老人家來說，外出購物、就醫都是問題。

    為改善部落健康照護，屏東縣政府積極投入推動多元的照護模式，2019年4月起盤點禮納里社區資源，成立跨局處工作小組，並進行禮納里生活圈健康意見調查，凝聚設置公共服務中心共識。

    屏東縣副縣長吳麗雪表示，經過2年籌劃，多次與社區對話並盤點民眾需求，「禮納里公共服務中心」集結衛生所、長期照護管理中心、原民處、社會處、鄉公所、屏東基督教醫院、屏東科技大學、屏東藥師公會、屏東營養師公會、屏東縣臨床心理師公會、社區教會與企業等公私部門資源，從前端幼兒保健、中壯年慢性病防治、長者防老延衰到後端貼心到宅整合照護，實現在地一條龍的服務理念。

    瑪家鄉族人說，現在禮納里公共服務中心有專科醫師駐點服務，還有行動藥師、營養師巡迴，每週更有行動商店駛進部落，讓沒辦法出遠門的VuVu（排灣族語祖父祖母）可以在部落活得更開心，從運動、飲食、醫療改善身體健康，也透過心理諮商師、在地族語志工的關懷，促進心理健康。

    禮納里部落有600多戶、約1800人，屏東縣衛生局長施丞貴也表示，完整的社區全人照護，需要結合醫療公衛體系、社會服務體系、長期照護體系，建立「硬體+軟體＋服務＋社區」四大支柱，才能有效擴大服務資源與運用，期待透過「大家好」的全人照護模式落實在地安居。

    屏東縣政府首創「大家好整合照護服務模式」，今天在禮納里公共服務中心宣布啟動。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣政府首創「大家好整合照護服務模式」，今天在禮納里公共服務中心宣布啟動。（記者邱芷柔攝）

    除了有專科醫師、行動藥師、營養師巡迴，每週還有行動商店駛進部落。（記者邱芷柔攝）

    除了有專科醫師、行動藥師、營養師巡迴，每週還有行動商店駛進部落。（記者邱芷柔攝）

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