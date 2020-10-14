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    永久屋居民陳抗 禮納里違建戶李金龍：外界模糊了焦點

    禮納里部落數十居民昨天到屏東縣政府陳情。（資料照）

    禮納里部落數十居民昨天到屏東縣政府陳情。（資料照）

    2020/10/14 17:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府決定拆除禮納里部落2棟超大違建，數十居民昨天到縣府陳抗，結果竟發生非違建戶教會長老盧啟村自焚意外；屋主之一的霧台鄉民代表李金龍今天（14日）失望表示，他的訴求都被外界模糊焦點了，「他尊重縣府怎麼拆」，但他最想要外界關注的，是原住民居住正義與土地正義的問題，族人最希望的是與原鄉土地的重新連結，期盼有朝一日能重回原鄉。

    李金龍透過電話訪問表示，他希望讓更多人看見，莫拉克風災重建過程法令是不符人性的，陳情是為了表達對永久屋問題11年來的不滿，以及對政府的期待；2009年莫拉克風災，土石流將新好茶全數覆蓋，莫拉克過後好茶村民在安置所，一戶擠在3乘3平方公尺的房間，生活品質低劣，好不容易等到永久屋分配房子，但房子就這麼大，沒有耕地墓地，傳統生活模式被切斷，後來家戶人口擴增，空間不敷使用。

    李金龍表示，昨天盧長老的舉動是沒有被掌握到狀況，盧長老家不是違建，也沒有增建，但為什麼要這麼做？就是心中有著對原鄉文化與土地的深厚情感啊！他今天有到高雄長庚探視盧長老，盧長老意識清醒，但仍在觀察期，他和族人持續為長老祈禱。

    李金龍也說，已向族人傳達「讓我們為盧啟村長老的傷勢禱告。求主醫治我們的長老，賜平安順利給家屬。他是公義與和平的追求者。現在各類消息很混亂，請給我們一點時間。我們會把現場真實紀錄都還原，希望謠言止息。我們很感謝為爭取永久屋族人權益挺身而出的族人長輩、青年、牧者、老師們……希望大家要一條心，一起努力，讓政府檢討永久屋政策。我們要繼續爭取好茶部落的權益，讓大家能安居樂業，部落才能存續發展！」

    霧台鄉民代表李金龍。（記者羅欣貞翻攝）

    霧台鄉民代表李金龍。（記者羅欣貞翻攝）

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