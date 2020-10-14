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    永久屋陳抗釀自焚 屏縣府：2棟違建嚴重影響公安必拆

    屏東縣原住民處長顏成仁強調，永久屋其餘一般違建只列管造冊。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣原住民處長顏成仁強調，永久屋其餘一般違建只列管造冊。（記者羅欣貞攝）

    2020/10/14 14:43

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕莫拉克風災重建的禮納里部落，有2棟嚴重影響公共安全的超大違建，在縣府拆除之前，屋主之一的霧台鄉民代表李金龍和部落數十居民昨天前往縣府抗議，結果衍生非屋主的部落藝術家盧啟村自焚事件；縣府今天（14日）重申，2棟嚴重影響公安的違建一定要拆，其餘一般違建就只有列管造冊而已，請部落勿信不正確的耳語。

    其餘一般違建僅列管造冊

    屏東縣政府原住民處長顏成仁表示，永久屋基地其實很多的違建只是做停車庫、或者是做廚房，針對這樣的一般違建縣府只是列管造冊，而要拆除的2棟超大違建，是利用屋旁的空地，來蓋3層樓鋼構建築物，密閉且量體過大，甚至超過了他自己本身的永久屋房舍，其中李的建築又有對外營業商業行為，明顯有危害公共安全之虞。

    顏成仁重申，依永久屋基地違建拆除計畫規定，凡「以公共設施用地違章影響公共安全者」優先拆除，其次為「住宅用地違章興建密閉空間違章建築物3層樓以上者」；因此這2戶勢必要拆除，拆除時間還沒有確定。

    由於部落有族人現在擔心「今天拆你家，明天拆我家」，顏成仁也澄清指出，當初永久屋基地在設置的時候，其實很多的違建只是做停車庫、或者是做廚房，針對這樣的縣府只是列管造冊，昨天也已請各基地的村長廣播說，只針對造成公共安全威脅而且被列為優先拆除的違建物，對其他的其實只是造冊追蹤。

    屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，莫拉克風災已逾10年，依照家戶人口去分配的永久屋，目前確實因為家戶人口的增加，或是單獨成家立業後不夠住；由於整個基地當初是有開發計畫的，必須去變更開發計畫之後，才能提高建蔽率、容積率，比如說只是在原來基地的旁邊或是後面多蓋了一點點，未來若建蔽、容積有提高那就可以合法，以後就可以蓋，這部分因涉及中央職權，縣府原民處已著手進行相關計畫的擬訂，整個計畫擬定通過之後，就會送中央核定，核定後就能解決相關問題。

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