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    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    好茶部落族人今天到屏東縣政府陳抗強拆違建議題，過程中還發生民眾引火自焚插曲，縣府原民處強調，違建不僅違法更有安全疑慮，拆除違建立場不變。（記者邱芷柔攝）

    好茶部落族人今天到屏東縣政府陳抗強拆違建議題，過程中還發生民眾引火自焚插曲，縣府原民處強調，違建不僅違法更有安全疑慮，拆除違建立場不變。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/13 16:02

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕2009年莫拉克風災讓屏東縣原鄉部落受到重創，其中大社、瑪家及好茶3個部落災後搬遷到瑪家鄉禮納里永久屋居住，11年來部落人口增加，加上發展接待家庭等餐旅觀光產業，空間不足問題陸續浮現，部落裡的違建戶數超過8成，其中好茶部落族人今天到屏東縣政府，陳抗強拆違建議題，過程中還發生民眾引火自焚插曲，縣府原民處強調，量體大小對山坡地有直接影響，違建不僅違法更有安全疑慮，因此拆除違建立場不變。

    禮納里部落曾被譽為屏東的普羅旺斯，部落裡共483戶，小木屋群充滿木雕、石板等原民風裝飾，11年過去了，每間永久屋1、2樓總共32坪，3房2廳1衛浴，在家庭成員增長後，空間明顯不足，不少族人因此在住家旁加蓋倉庫，違建戶數逾8成，審計單位曾對此提出檢討。

    由於禮納里部落是山坡地，量體大小對山坡地有直接影響，縣府評估後以量體最大的違建優先處理，霧台鄉民代表李金龍經營的接待家庭「脫鞋子的部落」成為首個拆除目標，部落族人也憂心「下一個就會輪到我！」

    李金龍利用住家旁的停車空地建造3層樓高的違建，因目標明顯，被稱作是部落裡的「101」；李金龍強調，族人無法取得永久屋的土地所有權，32坪空間無法擴增，這些都與政府要「青年返鄉、安居樂業」的目標背道而馳，他認為拆違建事小，政府若不正視部落生存問題，憂心會再有族人犧牲。

    縣府原民處回應，永久屋違建處理計畫有其優先順序，希望族人避免因自身利益涉險犯法，此次預定拆除的2棟違建，位在公有土地山坡地上，3層樓鋼構建築空間密閉且量體過大，有安全疑慮，縣府原定今年6月30日前往拆除，李當時簽下自行拆除切結書，但約定期限過後僅拆除3樓部分建築，因此縣府再次公告將在10月15日、16日前往拆除，程序顧及情、理、法。

    原民處也表示，針對部落居住空間不足問題，縣府已協助修訂自治條例，讓有需求者提出自費興建申請，同時研擬變更永久屋基地開發計畫，朝提高建蔽率與容積率方式爭取中央同意，解決自住空間不足問題。

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