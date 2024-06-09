歐吉桑騎士銘順、銘忠前進澎湖紅羅 魚灶重啟再現傳統美味

「銘順銘忠的一日快閃店」出現紅羅村，邀請縣長陳光復擔任貴賓。（澎湖縣政府提供）

2024/06/09 16:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（9）日由「用力拍電影」、「離島出走」共同主辦的「銘順銘忠的一日快閃店」，在紅羅村魚灶隆重登場。縣長陳光復與李銘順、李銘忠2兄弟以及當地居民和遊客，共同體驗傳統漁產加工過程，重拾先人智慧，再現傳統美味，並邀請民眾前來感受地方創生的魅力。

陳光復表示，澎湖早期漁業發展繁榮，1960年達全盛時期，漁港周邊村落普遍設有魚灶，用於加工漁產品。然而，隨著時代變遷，漁業逐漸衰退，傳統魚灶也逐漸式微消失。湖西紅羅村目前仍有許多清朝時期便存在至今的石滬，是澎湖重要的文化資產，感謝在地文史工作者對石滬文化的推廣與貢獻。

陳光復進一步指出，今日有眾多澎湖優秀文創青年齊聚，運用在地素材，融合產業、人文自然、傳統文化與永續發展，以年輕人獨特的創新思維翻轉澎湖，賦予地方嶄新生命力。期盼更多年輕人返鄉，投身青創產業，讓澎湖在世界舞臺上大放異彩，當然前提是澎湖縣政府必須提供創作舞台，吸引更多年輕人願意候鳥返鄉。

今日活動吸引了22家地方商家設攤參與，並邀請紅羅八音樂隊、西溪國小熱音社、西溪國小街舞社、植隱冊室說故事時間、甘林老司機樂團、紅羅紅人榜歌手雄哥等團體，為現場觀眾帶來精彩表演。

阿順師套餐販售收入將全數捐贈作為台灣風帆選手培訓使用，有吃有喝又有玩。

紅羅早期魚灶文化，成為觀光特色。（澎湖縣政府提供）

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