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陳光復不滿縣府提案被封殺 澎湖縣議會發聲明譴責「藐視議會」

澎湖縣議長陳毓仁公開聲明譴責縣長陳光復藐視議會。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議長陳毓仁公開聲明譴責縣長陳光復藐視議會。（記者劉禹慶攝）

2024/06/07 10:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現正召開的澎湖縣議會第20屆第3次定期大會，因議會程序委員會退回部分縣府提案，縣長陳光復認應提交大會討論，不能直接在程序委員會就遭「封殺」，才是民主政治的真諦，澎湖縣議會今（7）日發表聲明，公開譴責縣長藐視議會。

澎湖縣議會聲明指出，縣長是行政機關首長，不論是依民主政治精神，或者依地方制度法，議會都不是澎湖縣政府的下屬機關，議員也不是縣長的橡皮圖章或下屬。議會以何種形式監督、審查、退回，或者通過或不通過縣府提送的案件，是屬議會的法定職權，也是民主政治運作中，人民透過議會監督政府的重要環節，縣長不能以任何形式干預議會的運作。

聲明提到，昨（6）日縣長陳光復在答詢議員蔡清續質詢時，就議會召開程序委員會，退回縣府提送的案件，說三道四，指手畫腳，指責議會程序委員會的運作及決議，這是公然干預議會職權，嚴重逾越了行政權與立法權的分際，大開民主倒車。

聲明表示，議員如何審查縣府提送的議案，是議員及議會的職權，不容縣長干預。議員決定退回縣府的提案，決定不審查縣府的提案，決定不通過縣府的提案，或者以什麼形式處理縣府的提案，都是議會依法定職權運作，只有議員具有資格質疑或議論，但絕對不容縣長指手畫腳干預。縣長昨日在議會議論及批評議會程序委員會的言行，屬藐視議會行為，陳毓仁以議長的身分，代表議會全體議員，公開聲明譴責及糾正，期望縣長今後謹守本分，尊重議會。

澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

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