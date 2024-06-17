海龜洄游大冒險 疑似同隻海龜出現杭灣、望安、東嶼坪

馬公杭灣首度正式紀錄綠蠵龜登岸，疑似穿梭杭灣、望安及東嶼坪。（樂福浮潛公司提供）

2024/06/17 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕地球暖化及人為開發影響，打亂澎湖海龜產卵的時序，今年首傳綠蠵龜登岸的馬公杭灣、望安綠蠵龜保育區，都在4月份就有登岸紀錄，與平常認知5-10月提前，應是氣候異變所致，而連續出現在馬公杭灣、望安及東嶼坪海龜，則疑似同一隻，竟是夜潛、花火及沙灘礫石化問題影響，讓海龜無法順利上岸產卵。

馬公杭灣在綠蠵龜保育納入紀錄後，今年4月16日出現首次登岸，還被遊客直擊，但因沙灘礫石化，並未順利產卵，4月26日再度登岸，疑似產下卵窩，雖說是首次正式紀錄 ，但當地耆老表示，昔日曾聽過綠蠵龜登岸。除了沙灘礫石化之外，杭灣還面臨觀光帶來的保育衝擊，尤其是夜潛燈光，讓綠蠵龜不敢登岸產卵。

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繼杭灣首次傳出綠蠵龜登岸後，不久望安也傳出綠蠵龜登岸，時間在4月19日，但今年望安首次產卵紀錄，是5月23日，至今已有2頭母龜，登岸產下3窩，出現馬公杭灣、望安綠蠵龜保育區輪流登岸，研究人員懷疑是同一頭母龜，這項立論新近獲得證實，6月15日澎湖國際海上花火節移師望安，海龜不敢登岸，前幾天在杭灣現身，又遇到夜潛觀光客再度受阻。

最新消息此頭母龜，昨（16）日現身東嶼坪，但東嶼坪沙灘礫石化更嚴重，因此僅登岸未產卵。針對馬公杭灣觀光發展影響綠蠵龜登岸產卵，議長陳毓仁認為遊客數應總量管制，才能永續發展，達到觀光與保育和平共存的目標。

望安沙灘今年首度登岸產卵紀錄，出現在5月23日。（澎湖縣政府農漁局提供）

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