為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

海龜洄游大冒險 疑似同隻海龜出現杭灣、望安、東嶼坪

馬公杭灣首度正式紀錄綠蠵龜登岸，疑似穿梭杭灣、望安及東嶼坪。（樂福浮潛公司提供）

馬公杭灣首度正式紀錄綠蠵龜登岸，疑似穿梭杭灣、望安及東嶼坪。（樂福浮潛公司提供）

2024/06/17 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕地球暖化及人為開發影響，打亂澎湖海龜產卵的時序，今年首傳綠蠵龜登岸的馬公杭灣、望安綠蠵龜保育區，都在4月份就有登岸紀錄，與平常認知5-10月提前，應是氣候異變所致，而連續出現在馬公杭灣、望安及東嶼坪海龜，則疑似同一隻，竟是夜潛、花火及沙灘礫石化問題影響，讓海龜無法順利上岸產卵。

馬公杭灣在綠蠵龜保育納入紀錄後，今年4月16日出現首次登岸，還被遊客直擊，但因沙灘礫石化，並未順利產卵，4月26日再度登岸，疑似產下卵窩，雖說是首次正式紀錄 ，但當地耆老表示，昔日曾聽過綠蠵龜登岸。除了沙灘礫石化之外，杭灣還面臨觀光帶來的保育衝擊，尤其是夜潛燈光，讓綠蠵龜不敢登岸產卵。

繼杭灣首次傳出綠蠵龜登岸後，不久望安也傳出綠蠵龜登岸，時間在4月19日，但今年望安首次產卵紀錄，是5月23日，至今已有2頭母龜，登岸產下3窩，出現馬公杭灣、望安綠蠵龜保育區輪流登岸，研究人員懷疑是同一頭母龜，這項立論新近獲得證實，6月15日澎湖國際海上花火節移師望安，海龜不敢登岸，前幾天在杭灣現身，又遇到夜潛觀光客再度受阻。

最新消息此頭母龜，昨（16）日現身東嶼坪，但東嶼坪沙灘礫石化更嚴重，因此僅登岸未產卵。針對馬公杭灣觀光發展影響綠蠵龜登岸產卵，議長陳毓仁認為遊客數應總量管制，才能永續發展，達到觀光與保育和平共存的目標。

望安沙灘今年首度登岸產卵紀錄，出現在5月23日。（澎湖縣政府農漁局提供）

望安沙灘今年首度登岸產卵紀錄，出現在5月23日。（澎湖縣政府農漁局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》好險！墾丁海龜廢魚線纏頸 多方漏夜隔空接力成功救援
2024/05/13 08:00

獨家》好險！墾丁海龜廢魚線纏頸 多方漏夜隔空接力成功救援
今年望安綠蠵龜產季 出現首窩產卵紀錄
2024/05/27 14:24

今年望安綠蠵龜產季 出現首窩產卵紀錄

東區副都心前景佳 隈研吾概念宅搶手
世界海龜日澎湖野放13海龜 首隻裝衛星發報器欖蠵龜重返大海
2024/06/16 10:35

世界海龜日澎湖野放13海龜 首隻裝衛星發報器欖蠵龜重返大海
澎湖望安鄉入口意象 以綠蠵龜為主題
2024/05/28 12:05

澎湖望安鄉入口意象 以綠蠵龜為主題

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
越南女觀光客小琉球戲水玩綠蠵龜 判拘30天
2024/06/11 10:39

越南女觀光客小琉球戲水玩綠蠵龜 判拘30天
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播