農曆春節前夕 陳光復慰問清潔隊員

澎湖縣長陳光復致贈春節禮金，給馬公市公所清潔隊員。（澎湖縣政府提供）

2024/01/24 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節前夕，一年到頭辛苦整理垃圾的清潔隊員，是最基層的中流砥柱 ，才能讓民眾安居樂業。澎湖縣長陳光復今（24）日上午，分別前往馬公、湖西、白沙及西嶼4鄉（市）公所向大家拜早年、並向辛勞的清潔隊員表達慰問，肯定他們平日及連續假期的辛勞付出，提供潔淨的生活環境，並期許縣民共同維護。

陳光復強調，澎湖美麗且整潔的市容，需要感謝各鄉（市）公所清潔隊員，在幕後默默的辛苦付出。陳光復說，請民眾們體恤隊員的辛勞，應給予他們最熱烈的掌聲與肯定，讓市容整潔能夠一直維繫下去。陳光復呼籲，地球是我們唯一的家，「愛護地球，做好環保」，為了地球的永續發展而行動。

此次清潔隊人員春節禮券發放，共計有229人，每人600元。另環境部亦有提供春節禮品，以表達對他們不懈努力的肯定與感謝，但相較於清潔隊員平日的辛勞，慰問禮金及禮品相對微不足道，重要的是各界對於清潔隊員的感恩，共同維繫澎湖美麗的自然景觀。

另外，春節前夕紅羅垃圾掩埋場再傳大火，經過消防隊員漏夜搶救，火勢雖然熄滅，但因每日產生的垃圾量，日積月累堆積成山，下方的沼氣容易燃燒，因此屢屢發生火警，當務之急必須盡速清空，承包廠商可能要加快腳步，才不會影響後續清理進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法