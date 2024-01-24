為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

農曆春節前夕 陳光復慰問清潔隊員

澎湖縣長陳光復致贈春節禮金，給馬公市公所清潔隊員。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復致贈春節禮金，給馬公市公所清潔隊員。（澎湖縣政府提供）

2024/01/24 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節前夕，一年到頭辛苦整理垃圾的清潔隊員，是最基層的中流砥柱 ，才能讓民眾安居樂業。澎湖縣長陳光復今（24）日上午，分別前往馬公、湖西、白沙及西嶼4鄉（市）公所向大家拜早年、並向辛勞的清潔隊員表達慰問，肯定他們平日及連續假期的辛勞付出，提供潔淨的生活環境，並期許縣民共同維護。

陳光復強調，澎湖美麗且整潔的市容，需要感謝各鄉（市）公所清潔隊員，在幕後默默的辛苦付出。陳光復說，請民眾們體恤隊員的辛勞，應給予他們最熱烈的掌聲與肯定，讓市容整潔能夠一直維繫下去。陳光復呼籲，地球是我們唯一的家，「愛護地球，做好環保」，為了地球的永續發展而行動。

此次清潔隊人員春節禮券發放，共計有229人，每人600元。另環境部亦有提供春節禮品，以表達對他們不懈努力的肯定與感謝，但相較於清潔隊員平日的辛勞，慰問禮金及禮品相對微不足道，重要的是各界對於清潔隊員的感恩，共同維繫澎湖美麗的自然景觀。

另外，春節前夕紅羅垃圾掩埋場再傳大火，經過消防隊員漏夜搶救，火勢雖然熄滅，但因每日產生的垃圾量，日積月累堆積成山，下方的沼氣容易燃燒，因此屢屢發生火警，當務之急必須盡速清空，承包廠商可能要加快腳步，才不會影響後續清理進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹北市公所清潔隊新年新裝亮相 展現環保戰隊形象
2024/01/23 10:37

竹北市公所清潔隊新年新裝亮相 展現環保戰隊形象
新北農曆春節初一到初三停收垃圾 規劃 71處定點收運站
2024/01/20 12:19

新北農曆春節初一到初三停收垃圾 規劃 71處定點收運站

迎接新科技浪潮 基建商機大爆發
張善政慰問清潔隊爆口誤 環保局：僅除夕、初5「加1補1」
2023/01/17 20:34

張善政慰問清潔隊爆口誤 環保局：僅除夕、初5「加1補1」
澎湖縣長慰問清潔人員春節辛勞 表揚績優人員
2018/01/24 20:49

澎湖縣長慰問清潔人員春節辛勞 表揚績優人員

補養聖品「鹿茸」守護全家人的健康
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播