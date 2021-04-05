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    澎湖最具清明習俗大蛤包飯 快成為記憶中的美食

    大蛤包飯是澎湖清明最具傳統美食，逐漸步入歷史記憶長河。（記者劉禹慶攝）

    大蛤包飯是澎湖清明最具傳統美食，逐漸步入歷史記憶長河。（記者劉禹慶攝）

    2021/04/05 14:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明時節習俗都是吃上春捲潤餅祭祖，但在離島澎湖因地理位置阻隔，又多了一種傳統美味，就是大蛤包飯，因為風味獨特，被離鄉背井的遊子視為家鄉美食，一生必嘗的地方特色美食，但近年來大蛤包飯因時代變遷，逐漸走入歷史。

    昔日澎湖常見產在澎湖潮間帶的大蛤，清明節澎湖婦女將大蛤挖開後填入糯米，以麻線綁好固定蒸熟，鹹中帶著甘甜堪稱人間美味。清明掃墓以「大蛤包飯」緬懷先人，祭畢食用「大蛤包飯」，再將蚌殼置於墳上。關於此項習俗，有以象徵脫穀改運的說法，有以示此墳有後人祭掃，延續香火者。

    由於大蛤是大自然的恩賜，近年來澎湖潮間帶受到人為破壞嚴重，適合的大蛤減產，加上長者逐漸凋零，因作工繁複後繼無人，現代納骨塔又取代傳統墓葬習俗等，都是大蛤包飯日益步入歷史的記憶長河，成為許多中生代以上澎湖居民記憶中家鄉美食，只剩下部分餐廳還推出大蛤包飯應景，偶爾能在餐廳中享用的佳餚，但要事先預約，有時可遇不可求。

    由於大蛤飯過去是澎湖居民清明節所吃的菜餚。早期社會逢清明節掃墓時會準備大蛤包飯，而且還會將吃剩的蛤殼丟到祖先墳頭上，而此舉的意義在於將象徵白銀的蛤殼獻給祖先們花用，甚至還有墳墓上有新蛤殼，象徵這墳墓有子孫會回來祭拜的意義。針對大蛤包飯式微，澎湖縣政府種苗繁殖場已著手復育大蛤苗放流，另一方面也尋找耆老或老師傳授大蛤包飯技巧，希望讓大蛤包飯習俗世代傳承。

    大蛤包飯逐漸消失，變成餐廳佳餚也要事先預約。（記者劉禹慶攝）

    大蛤包飯逐漸消失，變成餐廳佳餚也要事先預約。（記者劉禹慶攝）

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