台灣觀光旅遊聯盟總會 捐款家扶5萬元

台灣觀光旅遊觀光聯盟總會，在澎湖伯公路盃賽前夕造訪澎湖家扶中心送暖。（澎湖家扶中心提供）

2024/04/12 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖伯盃超跑公路菁英賽，即將於13日在澎湖西嶼鄉，展開為期2天塵戰，台灣觀光旅遊聯盟總會今（12）日，由總會長洪奇昌、創會長吳敏（鳥來嬤）、副總會長陳仁和前往澎湖家扶中心，捐贈100張澎湖伯伴手禮店的500元商品兌換券（價值50000元），讓澎湖家扶的服務家庭自行挑選澎湖特色海鮮乾貨與名產。

台灣觀光旅遊聯盟總會由創會長吳敏（鳥來嬤）發起成立，現任的總會長洪奇昌，曾連任6屆立委，也曾擔任海基會董事長等職務，結合各地旅遊觀光協會一同推廣台灣之美，此次「澎湖伯盃超跑公路菁英賽」由台灣觀光旅遊聯盟總會、中華賽車會及富康整合行銷公關有限公司共同辦理，是澎湖4月重大賽事。

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此次是台灣觀光旅遊聯盟總會第2次送暖到澎湖家扶，洪奇昌表示，觀光旅遊，連結許多產業，像是在交通、住宿、餐飲、娛樂休閒產業，尤其是在澎湖，多數人仰賴觀光季帶來的商機，提供許多就業機會，希望藉此賽事，為澎湖帶來經濟效益，也對在地需要幫忙的家庭多加關懷。

澎湖家扶中心主委陳雙全表示，2年前因華盟拉力賽牽起了這項善舉，如今善的循環再次回到家扶，心中充滿許多感動，感謝台灣觀光旅遊聯盟總會對家扶的信任和對家庭的關懷!4月也正逢家扶推動兒童保護服務的重要月，4月28日是家扶推動第11年的「兒童保護日」，澎湖家扶將在4月28日（禮拜天）於國際廣場辦理「用愛包圍-兒保親子同樂會」，廣邀民眾一起同樂。

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