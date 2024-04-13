水寶盆發揮效果 澎湖植樹存活率大幅提升至9成

水寶盆種植法，有效提升澎湖植樹存活率至九成以上。（記者劉禹慶攝）

2024/04/13 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因無高山聚雲，年蒸發量大於降雨量，因此植樹不易，財團法人慈心有機農業發展基金會研發「水寶盆」，大幅提升植樹存活率，達到9成以上，今（13日）與澎湖縣政府、和泰汽車股份有限公司及農業部農村發展及水土保持署合辦，在五德共同舉辦了「水寶奇緣」植樹暨水土保持宣導活動，近150位民眾共同參與。

植樹方式採用慈心基金會研發的「水源寶育盆」（簡稱水寶盆），栽植苦楝、台灣海桐、毛柿、毛苦嵾、象牙樹等9種樹種，共計5000株苗木，3年間在五德地區造林3.8公頃，栽植約1.5萬株苗木。而水寶盆材質使用再生紙，一年半載就會分解，不會限制樹苗成長，更不會造成二次污染，雖然成本較高，但CP值高。

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財團法人慈心有機農業發展基金會與澎湖縣政府秘書長蔡淇賢，簽署雙方合作協議，大力推廣水寶盆種植法，深入澎湖各村里造林，達到十年樹木的目標，全面綠美化菊島，並由蔡淇賢秘書長頒發感謝狀予慈心基金會總監程禮怡，更攜手農漁局長陳高樑，一同種下水寶盆樹苗，期待日後能蔚然成林。

慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡表示，水寶盆不僅能聚樹聚水還能聚福，合作伙伴都能在工作領域發光發熱，受到模範公務員獎項的肯定，現任澎湖縣政府林務公園管理所長李振綱，就是其中之一。

澎湖縣政府秘書長蔡淇賢，與慈心基金會總監程禮怡一同用水寶盆植樹。（記者劉禹慶攝）

一百五十位民眾，參加五德水寶盆植樹活動。（記者劉禹慶攝）

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