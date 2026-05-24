蘇巧慧、李四川浴佛 盼台灣更好

李四川昨天出席板橋區浴佛活動。 （記者黃子暘攝）

新北市長選戰激烈，國民黨市長參選人李四川胞弟陷入環保蟑螂等爭議後，藍白則攻擊民進黨市長參選人蘇巧慧胞妹與超越基金會標案議題，雙方手足都成為選戰檢驗焦點後，兩人昨日首次同台出席在板橋區舉辦的浴佛活動，兩人希望透過宗教活動，撫慰民眾心靈，讓台灣更好。

蘇巧慧說，大家齊聚浴佛活動，就是希望台灣更好，她也反覆思考自己有什麼力量可以回饋社會，將持續與立委、市議員們用創新、溫暖的理念傾聽民意，進一步用新世代視野、技術解決社會上的老問題，努力服務眾生。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，未來的新北市長要帶領城市走向國際，所以參選人要比創意、比能力、比統合力、比創造力，看誰能夠讓這個城市再升級，和國際大城市接軌，而她就是這個新時代市長的最佳人選。

李四川感性表示，多年來的公務經驗告訴他，遇到災害時，路斷了、橋斷了、房子倒了，都可以用工程一一修繕，但受災民眾的心靈必須仰賴宗教的力量撫慰，他將持續攜手民間力量，為市民安居樂業而努力。

李四川與新北市長侯友宜昨天也參加新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，侯友宜在台上拉起李四川的手，呼籲台下的後憲兄弟要共同支持李四川。

蘇巧慧昨天出席板橋區浴佛活動。 （記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法