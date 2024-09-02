為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北終身學習網 納18所大學推廣中心

    大學推廣教育中心開設「樂齡蠟染畫創作與應用」，學員認真手繪蠟染創作。 （新北教育局提供）

    大學推廣教育中心開設「樂齡蠟染畫創作與應用」，學員認真手繪蠟染創作。 （新北教育局提供）

    2024/09/02 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市去年創建「學習地圖網」整合相關資源，可在單一網站查找全市各局處共四七四個終身學習機構的資訊，市府教育局長張明文昨天指出，今年再充實網站的內容，納入十八所大學推廣教育中心課程，提供學分班、非學分班及證照專班選讀，民眾可從網站的十六類、六一三個終身學習機構，尋找有興趣的課程就近學習。

    今年納入的十八所大學推廣部，包含台灣藝術大學、空中大學、輔仁大學、東南科技大學及台北海洋科技大學等，張明文說，「新北市學習地圖網」除了有大學推廣部課程，也連結社區大學、樂齡學習中心、松年大學、勞工大學、原住民族部落大學及數位學院資源等，協助民眾提升學習、就業力。

    提供學分班、非學分班及證照專班選讀

    台藝大推廣教育中心開設「樂齡蠟染畫創作與應用」，將繁瑣的蠟染工藝「接地氣」，延續生活美學和藝術創作，學員蔡淑英喜歡作畫，她說，從課堂學到運用多種媒材進行創意創作，利用蠟染畫印製在手提袋上，美觀又實用。

    輔大進修中心開設英語、日語、韓語、西班牙語等外語課程，時間彈性，學員李玉伶選讀英語基礎班，她表示，老師上課生動活潑，促進學習意願。

    課程多元 共計16類、613個終身學習機構

    空大開設民法、刑法、公司法及會計學等課程的推廣教育學分班，學員黃淳樺說，老師編寫教材、授課都很用心，也會分享實務經驗及生活時事，幫助理解艱澀難懂的法條。

    東南科大推廣教育中心承辦人林倩后指出，開設冷凍空調工程技師學程、工業安全技師學程及環境工程技師學程等學士學分班，還有丙級室內配線及乙級冷凍空調裝修訓練等非學分班，輔導取得專業證照，增加職場就業力。

    蠟染藝術應用於手提袋，兼具美感與實用性。（新北教育局提供）

    蠟染藝術應用於手提袋，兼具美感與實用性。（新北教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播