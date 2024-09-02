新北終身學習網 納18所大學推廣中心

大學推廣教育中心開設「樂齡蠟染畫創作與應用」，學員認真手繪蠟染創作。 （新北教育局提供）

2024/09/02 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市去年創建「學習地圖網」整合相關資源，可在單一網站查找全市各局處共四七四個終身學習機構的資訊，市府教育局長張明文昨天指出，今年再充實網站的內容，納入十八所大學推廣教育中心課程，提供學分班、非學分班及證照專班選讀，民眾可從網站的十六類、六一三個終身學習機構，尋找有興趣的課程就近學習。

今年納入的十八所大學推廣部，包含台灣藝術大學、空中大學、輔仁大學、東南科技大學及台北海洋科技大學等，張明文說，「新北市學習地圖網」除了有大學推廣部課程，也連結社區大學、樂齡學習中心、松年大學、勞工大學、原住民族部落大學及數位學院資源等，協助民眾提升學習、就業力。

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提供學分班、非學分班及證照專班選讀

台藝大推廣教育中心開設「樂齡蠟染畫創作與應用」，將繁瑣的蠟染工藝「接地氣」，延續生活美學和藝術創作，學員蔡淑英喜歡作畫，她說，從課堂學到運用多種媒材進行創意創作，利用蠟染畫印製在手提袋上，美觀又實用。

輔大進修中心開設英語、日語、韓語、西班牙語等外語課程，時間彈性，學員李玉伶選讀英語基礎班，她表示，老師上課生動活潑，促進學習意願。

課程多元 共計16類、613個終身學習機構

空大開設民法、刑法、公司法及會計學等課程的推廣教育學分班，學員黃淳樺說，老師編寫教材、授課都很用心，也會分享實務經驗及生活時事，幫助理解艱澀難懂的法條。

東南科大推廣教育中心承辦人林倩后指出，開設冷凍空調工程技師學程、工業安全技師學程及環境工程技師學程等學士學分班，還有丙級室內配線及乙級冷凍空調裝修訓練等非學分班，輔導取得專業證照，增加職場就業力。

蠟染藝術應用於手提袋，兼具美感與實用性。（新北教育局提供）

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