板橋某國小特教師 爆跑步機虐童

新北市議員林國春質詢揭露板橋某國小特教班爆發疑似虐童案，造成學童腿部受傷流血。（林國春提供）

2024/06/06 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕板橋區某國小特殊教育班爆發疑似虐童案，市議員林國春昨天在市政總質詢揭露，有五、六名家長陳情，孩子疑遭教師不當對待，腿部出現外傷、流血，希望案件調查期間換代理教師上課。市長侯友宜允諾，將釐清事實並妥適處理；教育局長張明文回應，此案調查中，已將該名教師暫時調離現職。

教育局：調查中 暫時調離現職

林國春出具蒐證影片，顯示一名特教學童被教師從後方架住雙臂，一邊使用跑步機，學童疑似跟不上速度，仰頭大叫出聲，並數度放軟雙腿，均遭教師從後方用力頂起。

林國春表示，事發於這學期開學後不久，當事教師還對其他學童說「下一次就換到你」，讓學童感到害怕，家長向他求助，希望調查期間暫停該師職務，改由代理教師上課，否則不敢讓孩子去學校。除了跑步機外，還有其他疑似不當對待影像，籲教育局儘速徹查。

張明文回應，已將當事教師調離現職、接受調查。教育局指出，學校依法進行校安及社政通報，調查程序已啟動，委員全數外聘，若調查屬實，將請學校依規定將當事教師送相關會議審議，絕不寬貸，另移送社會局裁罰；校方已調整該名教師的課務，避免接觸當事學童。

教育局說明，調查期間將要求學校安排專業輔導、特教人員加強學童關懷及各項協助，穩定學童在校生活及學習。

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