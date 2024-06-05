新北生育獎勵金加碼 明年頭胎3萬元

新北市生育獎勵金明年元旦起加碼發放，第一胎從目前二萬元提高到三萬元，第二胎四萬元，第三胎五萬元。（記者賴筱桐攝）

2024/06/05 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕少子化愈趨嚴重，已成為國安危機，新北市議會昨天進行市政總質詢，國民黨團議員爭取提高新北市的生育獎勵金，縮小與鄰近縣市的落差；市長侯友宜允諾，明年起比照桃園市加碼發放，第一胎從目前的二萬元提高到三萬元，第二胎從目前的二萬元增加到四萬元，第三胎從目前的三萬元提高到五萬元，從明年元旦起實施。

對此，市議會民進黨團總召集人張維倩表示，生育津貼是新手父母不無小補的福利，民進黨團歷年來多次要求市府提高補助，樂見市府如今從善如流，但也希望市府面對民進黨籍議員爭取福利時也能一視同仁，切勿只針對特定政黨才端出牛肉。

市議員呂家愷說，日前帶孩子打疫苗遇到國小同學，閒聊得知桃園市的生育獎勵金比新北高，桃園市第一胎有三萬元，新北僅二萬元，他的同學住在鶯歌區，因此把戶籍遷到桃園市，造成新北年輕人口流失，非常可惜。

獎勵金不如其他縣市 年輕人口流失

呂家愷表示，新北市自詡是全國人口最多的城市，但在六都生育獎勵金排行榜卻位居末段，許多年輕人雖然住在新北，寧可把戶籍遷到外縣市享有更優渥的社會福利與補助措施，建議新北市提高生育獎勵金，留住年輕人口。

侯友宜回應表示，北北基桃是共同生活圈，生育獎勵金應避免落差，他研究預算以後可以適度調整，從明年元旦起調高新北市的生育獎勵金，第一胎是三萬元（目前是二萬元）、第二胎是四萬元（目前是二萬元）、第三胎以上（含）是五萬元（目前是三萬元），鼓勵年輕人在新北市落腳生根、養兒育女。

民政局指出，明年的生育獎勵金預計編列六億六九○萬元，比今年增加九○九○萬元，預估有一萬七千名新生兒受惠，在新北市辦理出生登記的新生兒，父母親任一方設籍新北，併計設籍在北北基桃滿十個月以上即符合請領資格。

目前台北市的生育獎勵金是第一胎四萬元，第二胎四．五萬元，第三胎五萬元；桃園市第一胎三萬元、第二胎四萬元、第三胎五萬元，若為多胞胎，每名再加碼補助一萬元，新北市比照桃園，但是針對多胞胎，須依照子女出生排序為準，舉例來說，第二胎的雙胞胎兄弟，哥哥算第二名子女、弟弟是第三名子女，可獲得的生育獎勵金為四萬元加五萬元，一共是九萬元。

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