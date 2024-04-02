新北市淡海國小公托開幕 可收70嬰幼兒

2024/04/02 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡海國小公共托育中心昨天開幕，也是全市第一二二家公托，由大中華教育協會承辦，收托七十名○至二歲嬰幼兒，串聯淡海國小、附設幼兒園與公共托老中心，可就近照顧嬰幼兒至十二歲國小畢業，讓家長沒有後顧之憂。

副市長朱惕之致詞表示，截至今年二月，新北市有四○四萬餘人口，其中三歲以下孩童有六萬多人，二歲以下有四萬一千多人。另外，新北市二○一六年有三萬四千多名新生兒，去年僅有一萬八千多名，希望鼓勵年輕人多生育。

朱惕之說，淡海國小公共托育中心是新北市第一二二家公共托育中心，核定收托人數有六一七七人，多於其他縣市，再加上二四一家私托，總計有三六三家托嬰中心。

社會局長李美珍表示，淡海公托收托七十名○至二歲嬰幼兒，即日起開放網路報名，四月廿五日下午五點截止，若登記人數超過名額，將在四月廿六日抽籤並公告結果。

崁頂里里長吳庭岳說，淡海公托成立有助減輕家庭照顧負擔，但數量遠遠不足，希望優先托育家庭（中低收、身心障礙、原住民等）以外的家庭，也能提供足夠名額。淡海國小附近有二萬七千多人口，里民普遍年輕、幼童人數較多，希望市府多蓋公托中心。

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