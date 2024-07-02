蘆洲「阿福的書店」難敵虧損9月熄燈 闆娘福媽：是該退休了

阿福的書店老闆娘楊雪惠自詡是鼓勵民眾閱讀的「種籽」。（記者羅國嘉攝）

2024/07/02 18:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北蘆洲區中正路「阿福的書店」長年陪伴許多在地家庭，提供豐富的童書、漫畫、繪本及參考用書，老闆娘楊雪惠是書店支柱，經歷喪夫之痛仍堅守書店，然而難敵虧損，再加上房東要收回店面自用，決定9月熄燈。楊雪惠受訪感性地說，「該是退休的時侯了」。

蘆洲「阿福的書店」昨天在臉書發文說，「謝謝大家的對書店的支持～因為房東要收回自用，所以書店營業至9/30，店內書籍要7折出清（因為成本價就7折）」。消息一出讓不少粉絲不捨，有網友留言，「感謝這幾年，陪我們陪孩子一起長大的阿福書店」、「福媽，辛苦了，謝謝妳，藉這個機會好好休息」。

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楊雪惠今天接受《自由時報》訪問指出，阿福的書店創立於2000年，當時新北蘆洲地區房價不貴，也最多文具店，而書店也普遍只是賣參考書居多，由於自己小孩沒讀過，就與丈夫蕭文福（福爸）辦了讀書會，但找不到場地，夫妻倆就租了一個店面來當書店，讓父母帶著小小孩來讀繪本、聽故事。

她自詡是鼓勵民眾閱讀的「種籽」，如今政府、學校及圖書館都開始重視後，有許多開始媽媽到學校講故事，及政府和圖書館都有成立親子館，也算開花結果了。

「全盛時期書架滿滿都是書的書櫃」，楊雪惠說，福爸9年前因心肌梗塞辭世後，為堅持推廣閱讀的精神，她和2個孩子仍守著書店，但現代人習慣網路訂購、買書的人逐漸減少，導致書架慢慢變空。為了找尋其他生存方式，開始成立團購，卻仍不足以支撐店面租金，加上日前房東也來告知要收回店面，她笑說，「那就趁這個機會退休吧」。

阿福的書店創立於2000年，內有豐富童書及親子共讀空間，但由於難敵虧損、房東要收回自用，所以書店營業至9月30日。（記者羅國嘉攝）

新北蘆洲區中正路上「阿福的書店」2000年創立，以推廣閱讀的精神，讓親子都能在書店讀繪本、看童書等。（記者羅國嘉攝）

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