《新北》藝文場館走春 領紅包袋、體驗拍貼

2024/01/27 05:30

〔記者許倬勛、闕敬倫、翁聿煌／新北報導〕農曆春節將至，新北市府文化局推出「文化走春—龍在一起．吉龍舞春」活動，民眾只要在二月三日至二月七日期間，到新北轄內七藝文場館，就可獲得龍年特色紅包袋，各館舍還進駐結合拍貼機的復古巴士，加上一系列的手作課程，邀民眾「攏總作伙來」。

八里區公所昨天舉辦「大師揮毫贈春聯活動」，並發送新北市政府龍年主題「吉龍舞春」春聯，有不少洽公民眾到場索取；八里國中也到公所舉辦春聯書畫比賽，學生們盡情展現創意。

新北市點亮小蠟燭關懷協會與中和社會福利中心昨辦理點亮小蠟燭弱勢家庭「心聯心」活動，帶領社福中心服務的兒少一起寫春聯及剪紙，並致贈紅包，中和社福中心媒合商家送豐盛年菜，讓中和區弱勢家戶提前歡喜過新年。

還有春節DIY體驗

新北市副市長朱惕之說，「龍光煥發過好年」將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，二月十一日至二月十四日（年初二至初五）期間進駐七大館舍，民眾只要在走春巴士駐館當日，在館內文化商店消費，不限金額可獲得一張免費拍貼體驗券，各館限量六十張。

朱惕之說，「欣欣向龍走春趣」各博物館提供春節DIY體驗，詳細活動可洽文化局官網。

七藝文場館，包含十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、林本源園邸、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、新北市美術館。

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