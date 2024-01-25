板橋新橋營區活化 打造影視文創基地

新莊國家電影文化中心館藏豐富，被譽為「電影人的故宮」。（記者賴筱桐攝）

2024/01/25 05:30

將設實景攝影棚、演員梳化室、展覽互動空間 搭建法庭、牢房等場景

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著時代變遷，許多國軍營區已撤除駐軍，造成土地閒置，新北市政府規劃將板橋新橋營區轉型活化，打造占地八百坪的影視文創基地，未來串聯新莊區國家電影文化中心與林口影視城，形塑新北影視金三角廊帶。

占地800坪 都計變更案待內政部審議通過

新聞局長張愛晶昨天在市政會議進行「我的新北市 影視進行式」專題報告指出，目前刑事偵查、犯罪、懸疑推理類的劇集大多透過新北市協拍中心，借用法務部坪林廉政研習中心場地，拍攝監獄等特殊場景，因為距離都會區較遠，許多劇組反映希望市區也有影視基地，方便拍戲使用。

張愛晶表示，位於板橋浮洲地區的新橋營區，現況為國軍福利站，總面積約八百坪，經軍方通盤檢討，土地將提供新北市政府使用，規劃保留部分既有建物，打造多元影視文創基地，設置實景攝影棚、演員梳化室、展覽互動空間及行政辦公室等，並搭建法庭、牢房等場景，都市計畫變更案待內政部都委會審議通過，即可啟動規劃設計。

與國影中心、林口影視城成影視金三角

張愛晶說，國家電影文化中心由文化部營運，館藏豐富，有四十多萬件史料，包含電影片庫、劇本、服裝等，堪稱「電影界的故宮」，屬於博物館性質，肩負傳承電影文化的使命；林口影視城包含林口國際媒體園區等區域，成為節目或戲劇內容製作的產業園區，未來串聯新橋影視基地與國影中心，形成新北影視金三角廊帶。

經濟發展局說，林口媒體園區二○二○年完成招標，引進東森集團及三井不動產集團進駐，規劃複合式商業設施、影視攝影棚、多功能展場及企業營運總部，目前進行主體建物興建工程，預計二○二五年完工。

新北市長侯友宜表示，影視協拍是城市軟實力的展現，新北市匯聚多元文化，有山海等自然風貌，營造豐富的影視製作環境，吸引國內外劇組前來取景拍攝，例如《國際橋牌社》、《他馬克老闆》、《村裡來了個暴走女外科》以及近期的《小曉》等，期待藉由影視作品行銷城市之美，讓更多人看見新北市。

坪林廉政研習中心是近年刑事偵查、犯罪推理類型劇集常用的拍攝場景。（新聞局提供）

新北市板橋區新橋營區現況為國軍福利站，未來將打造影視文創基地。（新聞局提供）

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