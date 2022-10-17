《新莊聯合造勢大會》侯友宜︰新莊改變大 民眾很有感

新北市長侯友宜（中）出席新莊競選總部成立大會，展現團結氣勢。（記者周湘芸攝）

2022/10/17 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕爭取連任的新北市長侯友宜，昨天在新莊區與國民黨籍市議員候選人舉辦聯合造勢大會，他表示，新莊區這幾年已大幅進步，民眾非常有感，他請求繼續支持，會努力達成「全齡共好，新北最好」的目標；他並說，「話不一定要會說，但事情一定要做好。」要帶給市民健康、快樂、有希望的選舉。

昨天包括新莊區籍的新北市議會議長蔣根煌、前台北縣副縣長蔡家福、前新莊市長許炳崑、市議員黃林玲玲、蔡健棠及新莊區籍的市議員參選人、多位里長都到場力挺，雖然風雨很大，但上千位民眾仍冒雨力挺、高喊凍蒜。

侯︰花兩年 成功翻轉塭仔圳

侯友宜表示，新莊是北台灣發展的起點，未來更是帶動北台灣向前衝的動力，他四年前首度參選、在新莊各廟宇參拜時，承諾要努力改變新莊，上任後著手讓塭仔圳成功翻轉，以往很多人都認為塭仔圳是不可能解決的地方，在市府團隊努力下，只花兩年多就達成零抗爭，並安排廠商全數搬遷，未來是滿滿的希望，將與五股夏綠地成為串連新北、台北、桃園的中心。

他指出，新莊預計到今年底將增加七間公托中心，里里有銀髮俱樂部，交通上也有環狀線等捷運系統串聯，並增加許多的地下停車場，新北產業園區也持續發展，引進金融科技產業、輔導傳統產業轉型，新莊成為了所有人創造生活的好地方。

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