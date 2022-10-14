觀世音菩薩出家紀念日》蘆洲湧蓮寺 禮斗法會、遶境祈福

2022/10/14 05:30

〔記者林欣漢、周湘芸／新北報導〕今天（農曆九月十九日）是觀世音菩薩的出家紀念日，蘆洲湧蓮寺今天舉辦最後一天的禮斗法會，湧蓮寺長期熱心公益及在地奉獻，深獲好評。

湧蓮寺主任委員陳宏昌表示，寺方秉持觀世音菩薩的慈悲救苦精神，長期提供弱勢學生獎助學金，疫情期間捐贈一千萬元防疫基金，並捐款六億六千萬元協助市府興建多功能公益慈善大樓，結合公共托育、游泳池、演藝廳、圖書館、地下停車場等，促進蘆洲區的繁榮與發展。

陳宏昌指出，昨天、今天舉辦法會及遶境祈福，俗稱「蘆洲大拜拜」已有百年歷史；民政局長柯慶忠說，湧蓮寺有一座用一萬兩黃金打造、全台最重的觀世音菩薩像，今天上午九點起，湧蓮寺將於廟埕外讓民眾躦轎腳，並可擲筊拿限量的錢母。此外，林口竹林山觀音寺、板橋接雲寺、新莊慈祐宮、覺明寺等今天也舉辦祈福法會。

昨天農曆九月十八日是顯應祖師的聖誕，新北市長侯友宜到頂泰山巖及下泰山巖參拜，並感謝頂泰山巖去年、今年各捐贈一百萬元防疫基金暨弱勢照顧金給新北市好日子愛心大平台。

柯慶忠說，顯應祖師聖誕暨遶境祈福俗稱「泰山大拜拜」，是泰山區重要的民俗祭典，今年遶境結合「泰山獅王文化節」的舞獅表演拜壽祈福，還有泰山「鎮區之寶大花獅」共襄盛舉，非常熱鬧。

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