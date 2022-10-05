早市兼夜市 樹林保安市場重新開幕

新北市長侯友宜（前右三）獲攤商贈送菜頭祝福。（記者翁聿煌攝）

2022/10/05 05:30

斥資9千萬整建 變身新北首座全日型觀光市集 侯友宜︰4年改造10座市場達標

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林保安市場重新整修完工，變得明亮通風，白天是菜市場，晚上變夜市，成為新北首座「全日型觀光市集」。市長侯友宜昨天出席開幕典禮表示，市府四年內改造十座市場的目標已達成，樹林保安市場打造「現代化觀光市集」，感謝中央挹注經費及攤商配合政策，讓民眾享有舒適整潔的購物環境。

鶯歌美食市場改造 18日開幕

經濟發展局推動市場改造或改建，二○一九年起新店中央市場、淡水中正美食市場、汐止秀豐市場陸續完工，二○一○年完成林口市場、中和枋寮市場、汐止觀光夜市、汐止金龍夜市，二○一一年完成鶯歌市場、三重中央市場，今年完成樹林保安市場共十座，還有一座鶯歌美食市場預計十月十八日開幕，其餘市場持續評估改善方案。

侯友宜指出，市府四年內改造十座市場的目標已達成，第十座改造完成的樹林保安市場投入九千多萬元經費，打造多元經營型態的「現代化觀光市集」，將原有露天空間加蓋頂棚、更新硬體設備，並配合鄰近的天幕球場色系設計，結合周邊公園及居民生活特性，引進夜市進駐，活用公共場域，成為新北首座「全日型觀光市集」。

市場處長盛筱蓉說，新整建的市場展現明亮乾淨的風格，設計入口意象及特色攤位招牌，統一區域色彩，並重新鋪設地坪、水溝，裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及污水等硬體設備，並引進夜市經營型態，早市攤商休息後，攤台退縮提供夜市攤車營業空間，上午六至十二點提供生鮮蔬果、日常百貨等生活必需品採購，下午三到十二點可購買熟食、小吃，提高生活機能與便利性，增加觀光服務。

使用NewTaiPAY掃描 送點數

慶祝樹林保安市場重新開幕，十月十九日前，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QR Code，立即贈送一百元點數，一點可折抵一元，可至新北合作店家使用，限量兩千名，送完為止，更多資訊可上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。

樹林保安市場明亮通風的內部設計，令人對傳統市場的印象改觀。（記者翁聿煌攝）

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