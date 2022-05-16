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    首頁　>　新北市

    新北119防疫派遣中心 三月至今接逾萬通電話

    新北市119防疫派遣中心有效執行輕、重症分流，市長侯友宜（右一）前往慰勞。（記者賴筱桐攝）

    新北市119防疫派遣中心有效執行輕、重症分流，市長侯友宜（右一）前往慰勞。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/16 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎確診人數上升，為維持緊急就醫的醫療量能，新北市消防局成立一一九防疫派遣中心，截至前天已受理一萬多通電話，有效執行輕、重症醫療分流；市長侯友宜昨到一一九防疫派遣中心慰勞消防人員，期許用同理心來幫助市民解決各項問題。

    有效執行輕、重症分流 市長慰勞

    消防局長黃德清指出，今年三月成立一一九防疫派遣中心，動用三八七名人力，負責輕重症分流、醫療收治、後續追蹤關懷及民眾諮詢等工作，一一九的話務量從原本單日平均一千通增加到五千通，成長達五倍，救護車派遣案件量也從每日五百件增加到七百件，增加四成。

    他說，消防局已啟用一百輛以上救護車，面對未來的疫情高峰，將再提升量能，還有二十輛救護車及七十輛災情勘查車可調度使用，視情況投入防疫載運勤務。

    侯友宜表示，為了確保醫療量能，消防局有效執行防疫案件的輕重症分流，針對重症病患透過聯繫、協調，以最快速度送到收治醫院，平均十多分鐘就能完成任務，經評估後不需送醫的民眾，也轉介到相關單位給予關懷。

    黃德清說，一一九防疫派遣中心電話接線員目前開設二十三席，重症聯繫收治醫院案件每天兩百多件，輕症案件協助轉報衛生局並追蹤關懷，每天也有一百多件。

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