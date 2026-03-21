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    首頁 > 新北市

    新北核二廠重啟反核團體、地方反彈 質疑安全與核廢去處

    2026/03/21 17:19 記者盧賢秀／新北報導
    新北市萬里居民反對核二廠重啟。（資料照）

    新北市萬里居民反對核二廠重啟。（資料照）

    總統賴清德拋出核二廠、核三廠具備重啟運轉條件，本月底將送核安會審議。北海岸反核行動聯盟與當地里長認為，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底。

    賴清德總統今天表示，經濟部審慎評估，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，台電公司已經在準備重啟程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。

    核二廠當地萬里區大鵬里長李建才說，核二廠目前最終核廢料去處也沒有解決，地方忍了好幾十年好不容易退役，如今又說要重啟，「把萬里當末等居民嗎？」重啟的機制及監督安全機制要讓地方參與，重啟後如何回饋地方也要說清楚，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底。

    北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，台灣綠能發電不穩定、對進口能源的依賴，實際綠能未達預期目標，能源轉型的速度趕不上，只好拿老舊核電廠開刀。他說，核二廠已正式除役，不具備重啟的條件，反對核二重啟。

    郭慶霖指出，政府至今沒有核廢料最終處置方法，又要將未經環評的核電廠延役，安全保障在哪裡？政府要再深思熟慮，否則地方絕不能接受。

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