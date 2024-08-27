新北準公共幼兒園達261園 17371名幼兒受惠

公共幼兒園的教保服務人員教育幼兒認識實務探索。（記者羅國嘉攝）

2024/08/27 18:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今（27）日在三重區社教館演藝廳辦理「準公共幼兒園業務聯繫會」，提供教學建議，同時也頒發全園完成初階課程的準公共幼兒園培訓證書。局長張明文表示，至113學年度新北準公共幼兒園簽約家數已達261園，共可收托1萬7371名幼生，教保服務人員約有1700人，除了量的提升外，針對準公共幼兒園的「質」也持續優化。

張明文指出，自去年7月起辦理一系列人才培育計畫，以提升教保服務人員教學知能與教育視野，已於今年7月底完成19場初階課程、6場進階課程，約1456名老師參與，這次會議鼓勵與頒發全園完成初階課程的準公共幼兒園全園培訓證書。

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教育局表示，市府人才培訓計畫分為初階及進階課程，內容包含幼兒園例行性活動規劃與實作，及如何和幼兒一起探索圖畫故事書，更針對準公共幼兒園需求規劃進階課程，內容涵蓋學習環境設計、特殊需求幼兒輔導及主題課程教學實務探討等，除可以提升教保服務人員對課程與教學輔導自我覺知外，也可促進同儕共學及共享共作經驗。

準公共幼兒園長張玉清表示，市府人才培育計畫的安排讓老師們獲益良多，許多實用知識和技巧都能夠直接運用到現場教學中，園所的老師們為了教學精進且更有效能陪伴指導幼生，每次研習的報名幾乎秒殺，充分體現學前教育老師們的投入與用心，未來將持續秉持認真、用心的態度在幼教專業領域努力自我提升。

教育局補充，配合教育部政策，鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，並持續推動人才培育計畫，目前已規劃2025年再辦理逾30場研習課程，邀請老師踴躍報名參與，同時也積極安排教保輔導團主動入園輔導，就課程規劃、教學活動設計等面向提供建議，以多元方式提升教保服務品質。

幼兒園教保員透過積木指導幼生美感學習設計。（記者羅國嘉攝）

幼兒園教保員指導學生使用餐具。（記者羅國嘉攝）

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