「阿原YUAN」新北石門地方創生基地開幕 提供200個就業機會

阿原肥皂創辦人江榮原，向新北市長侯友宜介紹公司產品。（新北市經發局提供）

2024/06/08 18:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內天然草藥肥皂品牌「阿原YUAN」創立者阿原工作室，斥資6億元投資新北市，在石門區興建地上4層、地下1層的「北海明珠地方創生基地」，8日舉行開幕儀式，新北市長侯友宜受邀前往致詞祝賀，感謝創辦人江榮原對地方創生的努力，以及企業永續的堅持。

侯友宜表示，石門區擁有豐沛觀光資源與再生能源潛力，目前已有6座風力發電機組運作中，有助環境永續發展；而市府近年為活絡地方經濟與鼓勵青年留鄉發展，透過推動「青春山海線」、「USR計畫」等項目，提升石門區旅遊品質、增加地方收益及吸引青年參與農村創生。

經濟發展局長何怡明指出，阿原肥皂自2007年起在金山區闢建草藥農場，採用自然農法耕作讓土地得以休養生息，同時推動社區總體營造有成，進而榮獲2018年國家永續發展獎，可以看出企業相當用心與努力。

她表示，這次阿原的石門新廠也參考草藥農場的營運模式，並邀請當地社區發展協會及小農、青農，共同發展地方創生，包含小農契作、推廣地方深度旅遊等，為石門地區開創一股就業新風潮。

何怡明表示，阿原此次在石門地區投資6億元興建「北海明珠地方創生基地」，後續開幕預計可為石門地區提供200個就業機會，期能吸引人才回鄉與促進地方發展。

江榮原表示，公司注重永續經營概念，並在2021年找來ESG管理師進行評估，建立環境保護（Environmental）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）等量化數據，讓公司經營模式不只獲利，也要對員工好、對環境好，甚至對社區好。

阿原肥皂北海明珠基地開幕，將提供200個就業機會。（新北市經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法