為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

「阿原YUAN」新北石門地方創生基地開幕 提供200個就業機會

阿原肥皂創辦人江榮原，向新北市長侯友宜介紹公司產品。（新北市經發局提供）

阿原肥皂創辦人江榮原，向新北市長侯友宜介紹公司產品。（新北市經發局提供）

2024/06/08 18:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內天然草藥肥皂品牌「阿原YUAN」創立者阿原工作室，斥資6億元投資新北市，在石門區興建地上4層、地下1層的「北海明珠地方創生基地」，8日舉行開幕儀式，新北市長侯友宜受邀前往致詞祝賀，感謝創辦人江榮原對地方創生的努力，以及企業永續的堅持。

侯友宜表示，石門區擁有豐沛觀光資源與再生能源潛力，目前已有6座風力發電機組運作中，有助環境永續發展；而市府近年為活絡地方經濟與鼓勵青年留鄉發展，透過推動「青春山海線」、「USR計畫」等項目，提升石門區旅遊品質、增加地方收益及吸引青年參與農村創生。

經濟發展局長何怡明指出，阿原肥皂自2007年起在金山區闢建草藥農場，採用自然農法耕作讓土地得以休養生息，同時推動社區總體營造有成，進而榮獲2018年國家永續發展獎，可以看出企業相當用心與努力。

她表示，這次阿原的石門新廠也參考草藥農場的營運模式，並邀請當地社區發展協會及小農、青農，共同發展地方創生，包含小農契作、推廣地方深度旅遊等，為石門地區開創一股就業新風潮。

何怡明表示，阿原此次在石門地區投資6億元興建「北海明珠地方創生基地」，後續開幕預計可為石門地區提供200個就業機會，期能吸引人才回鄉與促進地方發展。

江榮原表示，公司注重永續經營概念，並在2021年找來ESG管理師進行評估，建立環境保護（Environmental）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）等量化數據，讓公司經營模式不只獲利，也要對員工好、對環境好，甚至對社區好。

阿原肥皂北海明珠基地開幕，將提供200個就業機會。（新北市經發局提供）

阿原肥皂北海明珠基地開幕，將提供200個就業機會。（新北市經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
這款「端午粽」不一樣 招福除穢祈平安
2021/06/05 20:38

這款「端午粽」不一樣 招福除穢祈平安
阿原肥皂拓產線 攜手石門農民復育白茶樹、高砂百合
2019/07/29 15:58

阿原肥皂拓產線 攜手石門農民復育白茶樹、高砂百合
被同行罵老千、奸商 「阿原肥皂」求償敗訴
2018/04/27 14:49

被同行罵老千、奸商 「阿原肥皂」求償敗訴
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播