阿原肥皂拓產線 攜手石門農民復育白茶樹、高砂百合

2019-07-29 15:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕知名手工皂品牌「阿原肥皂」因外銷成長，在新北市石門區斥資6億購地並打造5千坪「北海明珠廠」新廠，拓展產線，今天舉辦開工動土典禮，新廠預計2021年完工，為石門創造200個就業機會，工作室更開始和石門農民復育白茶樹、高砂百合，未來將持續和地方契作青草藥手工皂肥料。

阿原工作室董事長說，阿原2007年在金山竹子山腳下闢建的藥草農場，第一家概念店與營運總部則在淡水，因此兩年前積極在北海岸尋覓新廠用地，這是在石門購地16529平方公尺（5000坪），而8264.5平方公尺（2500坪）「北海明珠廠」為綠建築，在開發與環境保護尋求平衡。

新北市副市長吳明機今天也受邀出席參與開工典禮，表示本案為阿原工作室新建廠房，透過市府「招商一條龍」協助，投資過程中由專人專責陪伴完成水土保持審查、山坡地審查，並召開跨局處研商會議，加速行政審核效率，順利取得建築執照。

吳明機說，期待阿原發揚在地文化與青草藥農業特色，共同帶動地方特色產業發展。

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