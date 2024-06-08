汐止區北峰國小、汐止國小周邊環境改善完工 新北已66校完成

汐止北峰國小周邊人行道改善前現場有喬木竄根等障礙物。（新北市工務局提供）

2024/06/08 14:49

〔記者黃子暘／新北報導〕為保障學童通勤交通安全，新北市工務局長祝惠美指出，工務局自2019年起跨局處推動「通學廊道安全改善計畫」，汐止區北峰國小及汐止國小周邊環境改善工程近日已經完工，使學校周邊人行道更寬敞，提供學生安全、舒適的通學環境；截至最新統計，市府已完成66所學校周邊環境改善，持續朝向8年80所學校目標邁進。

養護工程處表示，北峰國小主要改善學校周邊（中興路、福德一路及環河街）雙側人行道，改善路段長約385公尺；該校周邊人行道原本有候車亭、電桿及喬木竄根等障礙物，導致通行空間狹窄、不順暢，學校同意退縮圍牆，使人行道寬度變為2公尺以上，台電也配合進行電桿下地等工程，將障礙物從人行道上排除；汐止國小則是原有人行道高低差過大，不符合無障礙設施規定，且機車格占據人行道，整體改善工程長約237公尺。

養工處說明，市府已完成66所學校周邊環境改善，總經費約12.1億元，其中28案獲得中央前瞻計畫補助約4.5億元經費，改善總長度達約30.14公里，改善面積7萬4892公尺，約12.5萬名師生受惠；市府預計今年度要完成6所學校，除了已完成的北峰、汐止國小及三重區新北高中外，板橋區重慶國小、新莊區中平國中及鶯歌區鳳鳴國中等3校已開始施工，預計今年底前陸續完工。

北峰國小人行道改善後，人行道變得寬敞平整。（新北市工務局提供）

汐止國小原有人行道高低差過大，且機車格占據人行道，並未達到無障礙空間目標。（新北市工務局提供）

汐止國小改善後解決高低落差、機車格佔據人行道的狀況。（新北市工務局提供）

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