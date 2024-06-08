為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

汐止區北峰國小、汐止國小周邊環境改善完工 新北已66校完成

汐止北峰國小周邊人行道改善前現場有喬木竄根等障礙物。（新北市工務局提供）

汐止北峰國小周邊人行道改善前現場有喬木竄根等障礙物。（新北市工務局提供）

2024/06/08 14:49

〔記者黃子暘／新北報導〕為保障學童通勤交通安全，新北市工務局長祝惠美指出，工務局自2019年起跨局處推動「通學廊道安全改善計畫」，汐止區北峰國小及汐止國小周邊環境改善工程近日已經完工，使學校周邊人行道更寬敞，提供學生安全、舒適的通學環境；截至最新統計，市府已完成66所學校周邊環境改善，持續朝向8年80所學校目標邁進。

養護工程處表示，北峰國小主要改善學校周邊（中興路、福德一路及環河街）雙側人行道，改善路段長約385公尺；該校周邊人行道原本有候車亭、電桿及喬木竄根等障礙物，導致通行空間狹窄、不順暢，學校同意退縮圍牆，使人行道寬度變為2公尺以上，台電也配合進行電桿下地等工程，將障礙物從人行道上排除；汐止國小則是原有人行道高低差過大，不符合無障礙設施規定，且機車格占據人行道，整體改善工程長約237公尺。

養工處說明，市府已完成66所學校周邊環境改善，總經費約12.1億元，其中28案獲得中央前瞻計畫補助約4.5億元經費，改善總長度達約30.14公里，改善面積7萬4892公尺，約12.5萬名師生受惠；市府預計今年度要完成6所學校，除了已完成的北峰、汐止國小及三重區新北高中外，板橋區重慶國小、新莊區中平國中及鶯歌區鳳鳴國中等3校已開始施工，預計今年底前陸續完工。

北峰國小人行道改善後，人行道變得寬敞平整。（新北市工務局提供）

北峰國小人行道改善後，人行道變得寬敞平整。（新北市工務局提供）

汐止國小原有人行道高低差過大，且機車格占據人行道，並未達到無障礙空間目標。（新北市工務局提供）

汐止國小原有人行道高低差過大，且機車格占據人行道，並未達到無障礙空間目標。（新北市工務局提供）

汐止國小改善後解決高低落差、機車格佔據人行道的狀況。（新北市工務局提供）

汐止國小改善後解決高低落差、機車格佔據人行道的狀況。（新北市工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
投入2438萬餘元 竹北國小通學廊道改善動工
2024/05/06 10:34

投入2438萬餘元 竹北國小通學廊道改善動工
斥資逾5億 改善三重13處人行道
2023/10/12 05:30

斥資逾5億 改善三重13處人行道
楓樹國小通學廊道 張善政：花小錢、大效果
2023/10/30 10:36

楓樹國小通學廊道 張善政：花小錢、大效果
新北江翠國小、國中通學廊道完工 提前達標62校改善
2023/11/18 14:33

新北江翠國小、國中通學廊道完工 提前達標62校改善
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播