為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

喊話修財劃法 侯友宜：當過縣市長的行政院長「也沒說要分」

侯友宜今赴議會答詢，行程前受訪針對時事問題回應。（記者黃子暘攝）

侯友宜今赴議會答詢，行程前受訪針對時事問題回應。（記者黃子暘攝）

2024/06/05 10:22

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院財政委會員今（5）日針對《財政收支劃分法》修正草案舉行公聽會，邀集22縣市財政局長等相關人員與會，新北市長侯友宜今天上午到新北市議會備詢前，受訪強調會派代表出席公聽會，還抱怨「以前曾經很多當縣市首長的人當到行政院長，他們心裡也覺得財劃法要分了，當了行政院長也沒說要分」。

侯友宜強調，最重要的是「地方、中央別老是站在自己角度思考，大家要齊心齊力為國為民合作」，財劃法已幾十年沒修，希望經費公平公正分配，讓地方做更多基礎建設。

侯友宜：爭取輝達落腳新北

而輝達執行長黃仁勳來訪掀起旋風，多個縣市爭取輝達落腳，新北要如何爭取？侯友宜表示，新北市是北北基桃的中心點，不僅人口最多、交通路網最方便，更有15家輝達的重要供應鏈廠商在新北市，佔比最多，新北還有廣大產業腹地，從北端的淡海新市鎮到林口產業園區，乃至未來的三峽麥仔園、樹林大柑園產業園區，與現正開發的泰山楓江，無論是馬上用的還是規畫中，都可給輝達，讓AI產業在新北市落腳，歡迎輝達選擇新北；市府經濟發展局等單位會持續與輝達保持密切聯繫。

外傳侯友宜有意角逐國民黨主席選舉，以便2026年新北市長選戰佈局，侯友宜對此笑著重複三次「拚市政」，表示他是新北市長，拚市政是他最重要的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立院明辦財劃法公聽會 財部：朝擴大統籌稅款規劃
2024/06/04 18:26

立院明辦財劃法公聽會 財部：朝擴大統籌稅款規劃
藍白聯手逼中央「吐錢」 行政院秀數據：挹注地方年年創新高
2024/06/03 12:36

藍白聯手逼中央「吐錢」 行政院秀數據：挹注地方年年創新高

市中心擁水岸 愛河景觀宅富豪爭藏
若藍版財劃法及花東3案通過 主計長：中央舉債都無法處理
2024/06/03 15:30

若藍版財劃法及花東3案通過 主計長：中央舉債都無法處理
藍白聯手修財劃法 盧秀燕全力支持：盼恢復中央地方6比4
2024/06/03 12:34

藍白聯手修財劃法 盧秀燕全力支持：盼恢復中央地方6比4

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
中央與地方財劃法擬修法 黃偉哲：非1人說得算
2024/06/03 17:04

中央與地方財劃法擬修法 黃偉哲：非1人說得算
藍白提財劃法修法 蔣萬安：盼釋出更多財源、將財政的餅做大
2024/06/04 16:10

藍白提財劃法修法 蔣萬安：盼釋出更多財源、將財政的餅做大
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播