喊話修財劃法 侯友宜：當過縣市長的行政院長「也沒說要分」

侯友宜今赴議會答詢，行程前受訪針對時事問題回應。（記者黃子暘攝）

2024/06/05 10:22

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院財政委會員今（5）日針對《財政收支劃分法》修正草案舉行公聽會，邀集22縣市財政局長等相關人員與會，新北市長侯友宜今天上午到新北市議會備詢前，受訪強調會派代表出席公聽會，還抱怨「以前曾經很多當縣市首長的人當到行政院長，他們心裡也覺得財劃法要分了，當了行政院長也沒說要分」。

侯友宜強調，最重要的是「地方、中央別老是站在自己角度思考，大家要齊心齊力為國為民合作」，財劃法已幾十年沒修，希望經費公平公正分配，讓地方做更多基礎建設。

侯友宜：爭取輝達落腳新北

而輝達執行長黃仁勳來訪掀起旋風，多個縣市爭取輝達落腳，新北要如何爭取？侯友宜表示，新北市是北北基桃的中心點，不僅人口最多、交通路網最方便，更有15家輝達的重要供應鏈廠商在新北市，佔比最多，新北還有廣大產業腹地，從北端的淡海新市鎮到林口產業園區，乃至未來的三峽麥仔園、樹林大柑園產業園區，與現正開發的泰山楓江，無論是馬上用的還是規畫中，都可給輝達，讓AI產業在新北市落腳，歡迎輝達選擇新北；市府經濟發展局等單位會持續與輝達保持密切聯繫。

外傳侯友宜有意角逐國民黨主席選舉，以便2026年新北市長選戰佈局，侯友宜對此笑著重複三次「拚市政」，表示他是新北市長，拚市政是他最重要的工作。

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