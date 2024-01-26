林口警分局防搶演練 出動空拍機「空戰」智逮搶匪

林口警分局舉辦防搶演練，女分局長蔣叔君巧思加入空戰，出動空拍機以3D優勢，模擬打傷搶匪讓挾持搶案順利落幕，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

2024/01/26 11:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕年關將屆，林口警分局在林口農會舉辦防搶演練，在心思細膩的女分局長蔣叔君巧思下，出動空拍機，以空戰模式，掌握冒充外送員的搶匪動態，由狙擊手打傷歹徒，順利化解危機，也藉此強化金融機構防搶及警方應變能力，大家平安過個好年。

林口分局防搶演練由假扮外送員歹徒走進農會揭幕，行搶得手後，挾持行員當人質，路人記下歹徒特徵、車號報警，警方獲報，迅速發動攔截圍捕，與劫匪沿林口鬧區上演飛車追逐，出動空拍機加入圍捕行列，最後逼迫犯嫌駛入粉寮路二段空地內，以優勢警力夾擊，被打傷的歹徒只能乖乖棄械投降，伏地就逮。

演練地點在林口中正路的傳統市場，雖然天候寒冷採購民眾仍是絡繹不絕，雖然為避免造成恐慌農會門口早已張貼演練告示，但因過程逼真，接連槍響將路過的婆婆媽媽嚇得目瞪口呆連忙躲避，得知是演練後才放下心來，紛紛笑稱還以為真的遇上搶劫，差點嚇得連買好的菜都忘了拿。

分局長蔣叔君表示，金融機構防搶暨攔截圍捕戰術演練，特別運用空拍機加入圍捕行列，在空中可以不受地域限制第一時間掌握位置與路線，讓大家意外瞭解到警方也是有「空軍」支援。另外透過不斷的演練，強化員警對於各類重大刑案的應變能力，展現警方維護治安、保障民眾生命財產信心。

林口警分局舉辦防搶演練，女分局長蔣叔君巧思加入空戰，出動空拍機以3D優勢，模擬打傷搶匪讓挾持搶案順利落幕，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

林口警分局舉辦防搶演練，女分局長蔣叔君巧思加入空戰，出動空拍機以3D優勢，模擬打傷搶匪讓挾持搶案順利落幕，場面逼真。（記者吳仁捷翻攝）

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