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青潭國小老樹保留方案獲得護樹團體接受 盼能共創三贏

護樹團體再赴青潭國小東側老麵包樹旁，表明支持養工處三贏方案。（記者翁聿煌攝）

護樹團體再赴青潭國小東側老麵包樹旁，表明支持養工處三贏方案。（記者翁聿煌攝）

2024/01/26 11:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區青潭國小校園東側原有6棵樹齡達60年的老麵包樹，原本居民擔心老樹傾倒會影響鄰接的北宜路二段82巷人行及行車安全，校方原本決議砍除，經護樹團體陳情，青潭國小協請市府養護工程處研商方案，獲得護樹團體接受，台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，改善工程可達到「老樹原地保留」、「人行道夠寬」、「機車格夠用」三贏。

潘翰疆說，青潭國小東側的6棵麵包樹，是當初創校校長手植的樹苗，如今也和青潭國小一起茁壯成長，見證師生學習發展的歷程，砍掉不僅有損生命教育價值，也讓校園的歷史文化記憶消失，因此主張要設法留存，歷經護樹團體與在地居民搶救，自去年6月以來，校方主辦說明會、新北市景觀處樹保委員、立委羅明才、新北市交通局會勘，護樹方與移樹方遲遲未能達成共識。

潘翰疆說，感謝獲得新北市府重視支持，兼顧老樹保護與人行道改善，養工處建議採取「新店區北宜路二段82巷（青潭國小旁）人行道改善工程」設計方案，包括1.六棵老樹原地保留，樹木植穴拓展改為長型植栽帶，讓老樹持續庇蔭行人。2.拓寬人行道淨寬為1.6至2.1米，可供輪椅、嬰兒車、行人通行無虞，也符合法規人行道1.5米以上。3.路邊機車格區位微調（避開老樹落葉落果），改善前後一樣是63格一般機車格、一格身障機車格，一格不少。

青潭國小校長林愛玲表示，保留老樹是對學校師生最好的生命教育，若能同時達到保留老樹，又解決社區對公共安全的顧慮，是最好的結果。

護樹團體及居民表示，此三贏方案既然解決移樹方最關鍵訴求的人行道改善為1.5米以上，也感謝美潭里長簡明峰提出的人行道訴求獲得市府重視解決，感謝簡明峰也支持此三贏方案，護樹團體認為，養工處方案工程經費僅需190萬元，工程時程僅需40天，早日實施即可消弭解決護樹移樹的對立。

台灣樹人會理事長潘翰疆肯定養工處提出的方案能共創生態，學校及社區三贏。（樹人會提供）

台灣樹人會理事長潘翰疆肯定養工處提出的方案能共創生態，學校及社區三贏。（樹人會提供）

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