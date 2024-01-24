超派學長！偵辦案件學弟沒協助竟揮拳 永和警分局：記過處分

永和警分局陳姓偵查佐日前請吳姓學弟協助案件處理，未獲回應竟朝吳員臉部揮拳，遭到記過處份。（記者陸運鋒翻攝）

2024/01/24 12:34

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和警分局偵查隊一名陳姓偵查佐，日前在偵辦案件時，因需要調閱通聯，於是請同是偵查佐的吳姓學弟協助，但吳員也因公務繁忙回應「我也在忙！」陳員因此情緒失控朝吳員臉部揮拳，雖陳事後向吳道歉，但仍被分局記過處份。

此事被貼上臉書社團「靠北police」文中指出，「超哥再派，也沒永和偵查隊文哥派，報告班長看太多1期退3步，變1期卯1拳，警察倫理極致發揮，辦公室直接開扁學弟，這樣好身手不去外勤小隊放內勤吸吸吸太浪費了」。

文章引起基層議論紛紛調侃「超派學長」、「醋飯天條了」、「丼手丼腳」、「警察直拳行使法」、「能動手就盡量不要動口」。

據了解，陳員承辦毒品案件業務，吳員則負責拾得物案件業務，2人座位就在隔壁，平時感情不錯，也會互相幫彼此買便當，傳出此事同事間都感到訝異，分局主管亦告誡與同事相處應保持心平氣和，勿因誤會傷了同事情誼。

永和分局今天表示，偵查隊陳姓員警在18日時，因偵辦案件需要，請同儕吳姓員警協助處理時，因吳員當時有公務在忙而未立即幫忙，雙方因溝通問題產生誤會，陳姓員警一時情緒失控，而有揮一拳攻擊行為。

永和分局指出，經調查認定陳員行為失當，予以記1支小過處分，而吳員尚未提出告訴，將尊重當事人意願並保障權益。

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