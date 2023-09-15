最高檢反賄選首波海報 10名帥哥美女檢察官搶眼

最高檢察署找來10名優秀的年輕帥哥美女檢察官，以年輕人創意拍攝海報，宣導反賄選。（最高檢提供）

2023/09/15 10:49

〔記者王定傳／新北報導〕因應明年總統副總統與立法委員二合一選舉，強力嚴防境外勢力、錯假訊息及選舉賭盤介入選舉等行為，最高檢察署為強化反賄選及查察賄選決心宣傳實效，提高新世代認同，喚起年輕人參與公共事務，經由司法官學院與各地方檢察署推薦，特別邀請10名檢察官參與首波海報拍攝，每位都是帥哥、美女，引起基層討論；最高檢指出，本次參與拍攝的檢察官均是機關推薦的優秀新世代檢察官。

這10名檢察官分別是台北地檢署檢察官陳品妤、謝仁豪；新北地檢署檢察官粘鑫、吳姿穎；桃園地檢署檢察官王海青；苗栗地檢署檢察官曾亭瑋；台中地檢署檢察官侯詠琪、趙維琦；高雄地檢署檢察官尤彥傑；宜蘭地檢署檢察官蔡明儒。

其中，司法史上第一件由國民法官共同審理做成的判決、季姓婦人殺夫案的偵查檢察官正是粘鑫，吳姿穎則偵辦過竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫在雙北互相開槍案並起訴弘仁會幫眾，都是能力優秀的新世代檢察官。

最高檢指出，為維護選舉的公正性，本次反賄選海報重點鎖定「阻絕境外勢力、杜絕假訊息干擾、嚴查選舉賭盤」主題，本次策劃是由檢察官同心協力共同策劃製作而成，有別過往傳統性宣傳海報，而採用全新設計方式，呈現檢察官嶄新風貌，藉以引起年輕世代共鳴，共同支持公正選舉，進而勇於提出檢舉賄選。

最高檢表示，年輕世代為民主新希望，最高檢首波推出新世代檢察官反賄選海報，鼓勵具有熱情及正義感的年輕人，共同捍衛台灣的未來，一起守護得來不易的民主成果，不讓境外勢力、錯假訊息、選舉賭盤干預台灣選舉，讓國人在不受外在不正當的手段干預下，選賢與能！

最高檢呼籲請國人一起打擊不法，守護民主，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並適時澄清、積極溯源、防止擴散；檢舉專線：0800-024-099＃4。

最高檢察署找來10名優秀的年輕帥哥美女檢察官，以年輕人創意拍攝海報，宣導反賄選。（最高檢提供）

最高檢察署找來10名優秀的年輕帥哥美女檢察官，以年輕人創意拍攝海報，宣導反賄選。（最高檢提供）

最高檢察署找來10名優秀的年輕帥哥美女檢察官，以年輕人創意拍攝海報，宣導反賄選。（最高檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法