靈鷲山春聯「佛至心田，壽福綿綿」即日起各道場與信眾結緣

佛教團體靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，為2022年、虎年新春春聯；即日起，民眾可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、全台各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。（圖為靈鷲山提供）

2021/12/26 10:43

〔記者俞肇福／新北報導〕農曆春節將屆，佛教團體靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，勉勵四眾弟子在新的一年從心開始，培養有覺察的智慧，對地球生起廣大慈悲，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡，人類自然壽福綿延；心道法師提醒信眾，更要好好耕耘心田、改變習氣、廣植善緣，祝福大家過個福虎生豐的一年。

靈鷲山指出，世事紛擾，極端氣候加劇，這兩年（COVID-19）疫情陰霾揮之不去，影響民眾生活、社會經濟。展望2022年，靈鷲山印製虎年春聯與大眾結緣，傳遞祝福與感恩。即日起，民眾可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、全台各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

此外，基於環保愛地球，靈鷲山自2021年起停止印製紙本桌曆，2022年在官網推出數位桌曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎插畫，用佛法智慧陪伴一整年，民眾可自行下載列印，療癒又實用。

心道法師說，「一切的福氣都從慈悲而來，時時與眾生廣結善緣，就是經營生生世世的福氣。」八萬四千法門，無量無邊的方法、門道，都是在幫助改變不好的習氣，「佛至心田，壽福綿綿」；心道法師期勉大家一起改習氣、改毛病，做一個有自我觀照覺察力的人，讓心回到生命最原始、純淨的狀態，重獲心靈的寧靜與平安，迎接豐收富足的虎年。

佛教團體靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，為2022年、虎年新春春聯；即日起，民眾可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、全台各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。（圖為靈鷲山提供）

佛教團體靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，為2022年、虎年新春春聯；即日起，民眾可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、全台各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。（圖為靈鷲山提供）

佛教團體靈鷲山基於環保愛地球理念，2022年不再印製紙本桌曆，改在官網推出數位桌曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎插畫，用佛法智慧陪伴一整年，民眾可自行下載列印，療癒又實用。。（圖為靈鷲山提供）

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