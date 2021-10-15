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    朱立倫稱「負起責任是最好態度」 康裕成：八仙塵爆拖1年多才道歉

    朱立倫稱「負起責任是最好態度」，遭高市議員提醒八仙塵爆拖1年多才道歉。（記者洪定宏攝）

    朱立倫稱「負起責任是最好態度」，遭高市議員提醒八仙塵爆拖1年多才道歉。（記者洪定宏攝）

    2021/10/15 23:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今南下高雄慰問城中城大火傷者，被問到對高雄市長是否應為大火下台的看法？他回應「負起責任是最好的態度」；民進黨高市議員康裕成提醒朱立倫，八仙塵爆隔了1年多才道歉，當市長跟當黨主席怎差這麼多？

    高雄城中城大火造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁先前曾因台中阿拉夜店大火，要求前台中市長胡志強下台，國民黨主席朱立倫今南下慰問傷者，被媒體詢問對此看法。

    朱立倫指出，任何執政者，不管是市長或中央，都要為執政負起全責，今天到高雄是慰問傷者與祭悼亡者，其他不多說，但又強調「負起責任是最好的態度」。

    高市議員康裕成晚間發文提醒朱立倫，八仙樂園氣塵爆燒燙傷499人，第一時間新北市長沒道歉！道歉時卻已是事發後的1年多了；當天200多位受害者與家屬要求「新北市長朱立倫公開道歉」，在「不道歉，不離開」訴求下，等了3個多小時，朱立倫才2度向傷者與家屬們鞠躬致歉！

    康裕成質疑，今天朱立倫是國民黨的主席，來高雄說「負起責任是最好的態度」，卻忘了當年拖了1年多才道歉，朱立倫當市長的跟當黨主席，怎麼差這麼多啊？

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