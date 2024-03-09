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護理師男友逼女友墮胎不成 從3樓強拖下樓險釀1屍2命

許姓男子逼女友墮胎不成竟強拖她下樓，被法官依傷害罪判拘40天。示意圖（資料照）

許姓男子逼女友墮胎不成竟強拖她下樓，被法官依傷害罪判拘40天。示意圖（資料照）

2024/03/09 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子和李姓女友交往多時，李女意外懷孕想把兩人愛的結晶生下來，但許男不想要小孩，兩人為此起衝突，李男逼李女墮胎不成，竟從3樓房間強拖下樓，幸李母即時發現出聲制止，才保住李女肚中的孩子，法官依傷害罪判李男拘役40天，得易科罰金。

判決指出，去年3月23日中午1點多，許男到李女屏東縣的住處談判，他要求李女跟他上車，一起到高市某護產科醫院進行墮胎手術，但李女不同意，雙方爆發衝突，許男一把拉住李女的雙手，打算將她從3樓房間一路往一樓拖行，李母聽到兩人爭吵聲音，上樓查看時，在2樓往3樓的樓梯間目睹女兒正被拖下樓，急得出聲大喊制止。

許男見「無緣的岳母」出面阻擋，只好放手作罷離去，李女不甘被如此對待，先去醫院驗傷後再去警局報案；高雄地院審理時，許男否認攻擊李女，辯稱自己只有從後面抱住李女，沒有拉扯她的雙手，不可能造成傷勢。

但法官檢視李的診斷證明書和急診病歷，發現她的雙側前臂及手腕有多處擦傷，且李女被攻擊後立即前往醫院驗傷，李母也作證清楚描述目擊女兒被拉扯成傷的事，因此不採信李男說詞，法官認為李男身為護理師，應可預見強行拉扯拖行他人會造成傷勢，但他為了人工引產問題與李女發生肢體衝突，且犯後還沒有跟李女達成和解或彌補她所受的損害，因此依傷害罪判李男拘役40天，得易科罰金，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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