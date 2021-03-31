新北教育局長爆關說疑雲 侯友宜力挺：處事態度嚴謹

對於新北市教育局長張明文爆發關說疑雲，新北市長侯友宜力挺張明文的為人。（記者賴筱桐攝）

2021/03/31 10:58

［記者賴筱桐／新北報導］新北市教育局長張明文爆出涉嫌關說，在教育公務群組轉貼友人請託的國小教師甄試人選訊息，最後當事人如願錄取，此外，張被指控包庇遭判刑確定的校長，卻未依規定懲處、解聘，還同意對方申請退休，引發爭議。新北市長侯友宜今天力挺張明文，強調張認真負責、處事態度嚴謹；張明文駁斥說，相關內容均為子虛烏有、不實抹黑。

對於下屬關說疑雲，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，張明文上任以來戮力認真、非常負責，處事態度嚴謹，全力在教育單位奉獻犧牲幾十年，其為人做事的態度，大家都可以認知、了解。

張明文表示，媒體報導內容為子虛烏有、不實抹黑，去年新北市全國首創利用FB直播教師甄選過程，所有委員都是外聘，沒有教育局人員參與，當天是隨機抽籤直播，過程公開透明，且按照成績與志願分發，新北市教師甄選堪稱全國做得最好，對於外界不實指控，他嚴正駁斥。

至於在群組張貼教甄人選訊息，張明文解釋說，只要各界有任何意見反映，他都會PO上這個有100多名教育人員的群組，把事件交辦給全局，告訴大家一定要把教甄辦好，讓市民跟社會大眾信任政府，對政府辦理考試的公平性給予支持。

另外，前新北市立錦和高中校長陳水氷因詐領鐘點費遭判刑3個月，張明文被指控未給予任何行政懲處，並護航讓陳「安全下莊」。

張明文表示，校長只要符合退休資格，這是校長個人的權益，教育局依法審核，過程完全符合法令與校長個人的需求。

新北市教育局長張明文被爆涉嫌關說教師甄選，張明文駁斥內容子虛烏有、不實抹黑。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法