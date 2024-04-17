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疑大貨車超車不慎 台62萬瑞快速公路轎車撞護欄2傷

呂女駕駛的車輛撞上路旁水泥護欄，車頭全毀，車內兩人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

呂女駕駛的車輛撞上路旁水泥護欄，車頭全毀，車內兩人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/17 13:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕31歲大貨車許姓駕駛今（17）日上午10時51分駕車行經台62線萬瑞快速道路新北市瑞芳往基隆市暖暖方向時，疑似想要變換車道超車，卻與一旁的轎車發生擦撞。轎車呂姓駕駛受到驚嚇，失控撞上路旁水泥護欄，車內2人受傷。救護人員到場予以呂女及蔡姓乘客頸圈固定，送基隆長庚醫院救治，暫無生命危險。事故原因待警方進一步調查釐清。

警方初步調查，案發當時兩車同向行駛，許姓駕駛疑似想要超車，變換車道時不慎擦撞到呂女駕駛的轎車，導致車輛失控，撞上路旁水泥護欄，車頭全毀。因撞擊力道猛烈，造成62歲呂女及78歲蔡姓男乘客全身多處擦、挫傷，幸無生命危險。

新北市消防局也派遣瑞亭分隊7車13人員前往救援，給予傷者頸椎固定後，由救護車送往基隆長庚醫院救治，兩名傷者意識清楚，幸無生命危險。

警方也對兩名駕駛施行酒測，兩人的酒測值均為0，暫排除有酒後駕車情形，目前已調閱周邊監視器及車上的行車紀錄器影像釐清事故原因。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，駕駛車輛時，進行車道切換時，應提高警覺，車速切勿過快，保留適當車距，以便及時煞車，避免意外事故發生，如有緊急困難需要幫助，都可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。

呂女駕駛的車輛撞上路旁水泥護欄，車頭全毀，車內兩人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

呂女駕駛的車輛撞上路旁水泥護欄，車頭全毀，車內兩人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

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