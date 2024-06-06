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投縣抓「不停讓」 鎖定24路口4違規

草屯鎮中山街與碧山路口，是不停讓行人大執法中24處優先取締路口之一。 （記者陳鳳麗攝）

草屯鎮中山街與碧山路口，是不停讓行人大執法中24處優先取締路口之一。 （記者陳鳳麗攝）

2024/06/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警方十一日至十三日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，全縣有廿四處危險路口列為優先執法點，而路口不停讓行人、沒號誌路口未停車再開、人行道違規停車、影響行人路權道路障礙皆為重點取締項目，最重可罰七千二百元。

11日至13日同步取締 最重罰7200元

南投縣警方新增五處科技執法點，七月一日開拍，其中草屯、埔里、竹山等三處將不停讓行人列為重點取締項目，科技執法還未上工，南投縣警方將先從十一日到十三日展開全縣「不停讓行人大執法」。

南投縣警方表示，此次主要執法地點，以去年交通事故發生較多的路口為主，其中以廿四處路口列為優先執法路段，像草屯鎮太平路二段、育英街口；草屯鎮中山街、碧山路口；南投市三和三路、中山南街口；埔里鎮中正路、公園路口…等。

至於大執法取締重點除路口不停讓行人外，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與臨時停車、影響行人路權道路障礙都在取締項目。

南投縣警方也說，汽車若不停讓行人可處六千元罰鍰，機車一千二百元，若不停讓視障人士加重處罰至最高七千二百元。閃紅燈未停車再開可處一千八百元罰鍰，人行道及行人穿越道違規停車，最高可處一千二百元罰鍰。

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