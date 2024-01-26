老年人口逾2成 投縣全國第3老

2024/01/26 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣人口老化嚴重， 老年人口占全縣總人口數二十．八三％，已邁入「超高齡社會」，老化程度居全國各縣市第三位，且結婚率排名第十八名，影響未來各層面發展。

南投縣人口數，截至去年十二月為四十七萬七千九十四人，老年人口數則為九萬九千三百九十七人，老年人口占比二十．八三％，在全國二十二縣市中，僅次於台北市的二十二．○二％及嘉義縣的二十二．三六％，老化程度居全國第三位。

此外，縣內去年有二二五七對新人結婚，粗結婚率四．七二‰，在全國二十二縣市中排名第十八名。

縣政府分析指出，南投縣屬農業縣，工商業不若其他縣市發達，不少年輕人選擇到就業機會較高及社會福利較好的外縣市就業及結婚生子，尤其鄰近的台中市更對縣內年輕人口產生磁吸效應，致人口老化嚴重，結婚率低。

縣政府表示，縣府正積極開發五大產業園區，並規劃擴大南崗工業區，增加就業機會，同時成立青年發展所及興建青年住宅，讓青年願意留鄉、返鄉發展，也辦理集團婚禮及擴大公共化教保服務量，協助家長兼顧工作與育兒，減輕年輕人生兒育女等經濟負擔，盼能提高婚育率，改善人口老化問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法