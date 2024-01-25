集集街道3D彩繪 老火車頭「破牆」出

市區中華電信據點，建物也繪有綠色隧道，以及3D「地底」鐵軌。（記者劉濱銓攝）

2024/01/25 05:30

將鐵道元素融入綠色隧道及「地底」鐵軌 增添小鎮街景趣味

〔記者劉濱銓／南投報導〕曾入選十大觀光小城的南投集集鎮，近期鎮公所在市區街道圍牆進行藝術彩繪，將集集火車站與老火車頭的鐵道元素注入其中，還以3D手法彩繪，營造「破牆」而出的動感氣勢，另在公所對面的中華電信營運處，也在建物與周邊繪有集集綠色隧道，以及3D「地底」鐵軌，趣味滿點的探險氛圍，為小鎮街景增色不少。

聘請專業團隊繪製 效果逼真

集集鎮公所表示，市區圍牆的3D彩繪，是運用公共藝術經費聘請專業團隊繪製，既有的牆面以前也畫有鐵道主題，只是年久斑駁褪色，加上還有植栽容易遮蔽牆面，此次便是利用重繪機會整理環境，並透過3D彩繪手法，讓富有集集特色的火車站與火車頭形象，能躍上牆面供民眾欣賞。

公所也說，彩繪完成後，不僅火車頭「破牆」而出的效果逼真，一旁還畫有在座椅上休息的石虎，展現集集的人文與生態之美，近期已吸引路過遊客拍照打卡，兼具觀光推廣功能，該彩繪牆將長期展示，呼籲民眾愛惜公共藝術作品。

遊客拍照打卡 推廣在地觀光

另外鎮上也有類似的3D彩繪牆面，像是公所對面有中華電信營運處，不僅建物外牆繪有集集知名景點綠色隧道，門前地面還以3D手法畫出「地底」鐵軌，立體畫風逼真，相當有創意，希望遊客來到小鎮旅遊，在市區漫步逛街時，也能好好欣賞別出心裁的街道彩繪。

南投集集鎮市區出現嶄新的3D彩繪牆，將在地火車站與老火車頭元素注入其中，畫面相當動感。（記者劉濱銓攝）

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