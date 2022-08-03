蔡培慧︰許淑華不只抄 還涉「權勢壓迫」

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左）昨質疑許淑華，涉嫌以五鬼搬運手法抄襲論文。（記者佟振國攝）

2022/08/03 05:30

「不排除脅迫下屬提供研究報告或代筆」

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕國民黨立委、南投縣長參選人許淑華，被爆料擔任南投市長任內，就讀逢甲大學的碩士論文涉嫌抄襲市公所員工謝百傑的研究報告，民進黨縣長參選人蔡培慧昨召開記者會，質疑許淑華以五鬼搬運手法將謝的廿九頁研究報告融入論文中，前三章相似度最高達七十二％，痛批許淑華只會抄襲，更不排除是以市長權力脅迫下屬提供研究報告或代筆，涉及權勢壓迫，要求許淑華完全公開論文撰寫過程，否則難以服眾。

質疑許用「五鬼搬運手法」 將謝百傑報告融入論文

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷認為，許淑華用立委辦公室名義發文給逢甲大學調查她的論文爭議，只是做做樣子罷了，並非正常程序，若真的有心要請學校調查，便應該到學校以個人名義具名正式提出申請，質疑有打假球之嫌，因此他已向逢甲大學具名檢舉，就許的碩士論文爭議深入調查，並錄影存證。

蔡培慧昨與黨內議員廖梓佑、集集鎮長陳紀衡、議員參選人曾琮愷、沈夙崢、草屯鎮長參選人曾煌棊，針對許淑華的論文涉及抄襲目前擔任苗栗縣議會議事組主任謝百傑的研究報告一事召開記者會。

曾在大學研究所擔任副教授的蔡培慧表示，既然召開記者會就要有憑有據，特別將許淑華的論文做全盤整理，透過程式比對，第一章抄襲率五十二％、第二章七十二％、第三章四十五％、第四至六章廿三％，謝百傑的廿九頁研究報告，就這樣被許淑華以五鬼搬運的手法融入其論文中，強調任何一個論文相同超過廿％都叫抄襲，這就是一個抄襲的論文。

蔡培慧說，當時許淑華是南投市長，要求公務員提供研究報告做為論文內容，兩造為公務機關具服從性及隸屬性，涉及公務人員升級及考績懲處等從屬關係，是否涉及權勢壓迫？且該研究報告係縣府計畫處提供獎勵金鼓勵公務人員投稿，許擅自拿來做為碩士論文使用，嚴重侵害南投縣政府的著作財產權，縣府也應主動積極調查。

蔡培慧指出，許淑華的論文若是自己寫的，豈只是龜縮讓學校為其背書，許淑華應對外說明其論文何時提出研究計畫及大綱，何時開始與指導教授進行討論及撰寫，若沒有公開這些足以佐證的過程，就可能涉嫌找人代筆或抄襲。

蔡培慧強調，謝百傑前天還被叫到議長室詢問受訪，在議長面前他能講什麼，難道不會膽顫心驚，這件事反映了許淑華不只抄襲造假，更涉及權勢壓迫，凸顯南投縣長期被黑金權勢把持，豈不令全縣公務人員、民眾畏懼害怕？這也是她站出來召開記者會的主要原因。

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