開箱！南投首座青年宅落成 第二期55戶拚明年底完工

南投首座青年住宅（遠方大樓）落成，並舉辦第二期動土典禮。（記者劉濱銓攝）

2024/08/03 16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府首座青年住宅今落成，並舉辦第二期工程動土典禮，南投縣長許淑華還「開箱」參觀第一期青年宅實品屋；縣府表示，首期青年宅45戶已抽籤，3房680萬元約市價8折，第二期共55戶最快2025年底完工，今年底也會規劃草屯、竹山鎮的青年宅，盼讓更多青年買得起房，續留家鄉發展。

縣府指出，第一期青年住宅位在南投市文化路，鄰近學區、體育場，以及商圈、行政區，生活機能便利，該住宅共興建4棟，每棟地下1層，地上7層的電梯大樓，一共45戶，包含37坪三房型36戶，47坪四房型9戶，吸引576戶申請，並以市價8折讓售，每戶約680萬元起，經審查合格抽籤者有477戶，日前也已完成正、備取戶抽籤。

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第二期青年住宅則緊鄰第一期，一共55戶，並有二房型6戶，售價近600萬元，三房型41戶、四房型8戶，價格與第一期相仿，預計最快明年底完工，今年底也會發包規劃設計位在草屯手工藝產業園區旁，以及竹山竹夢公園旁的青年住宅，盼讓縣內各地青年都有適合的青年住宅可選擇。

「開箱」首期青年宅實品屋的許淑華說，今參觀的是三房型，格局方正、簡潔精巧，客廳、飯廳、廚房、臥房等設施都一應俱全，環境相當溫馨，今在第二期開工後，縣府也會加緊其他鄉鎮的青年宅規劃腳步，讓年輕人有更多機會買房成家。

南投首座青年住宅落成，縣長許淑華還「開箱」參觀第一期青年宅實品屋。（記者劉濱銓攝）

南投首座青年住宅落成，主臥格局方正，設施一應俱全。（記者劉濱銓攝）

南投首座青年住宅落成，飯廳空間簡潔精巧，設施一應俱全。（記者劉濱銓攝）

南投首座青年住宅落成，臥房空間方正、簡潔精巧。（記者劉濱銓攝）

南投首座青年住宅落成，廚房空間簡潔精巧，設施一應俱全。（記者劉濱銓攝）

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