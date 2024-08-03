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南投「烤大豬趴」湧3000人 原之驛推原民農產「得來速」

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，吸引3000人參加人氣爆棚。（記者劉濱銓攝）

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，吸引3000人參加人氣爆棚。（記者劉濱銓攝）

2024/08/03 17:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕8月1日為原住民日，今年適逢「原住民」正名30週年，南投縣政府原民局今在名間「原之驛」BaBu樂園舉辦「烤大豬趴」，吸引3000人參加，讓民眾不用遠赴部落，就能品嘗原民美食。原民局表示，原之驛是南投原民的產業平台，預計10月有原民展售據點，以及農產「得來速」開張，盼運用鄰近國道的地利之便，推廣原鄉文化與農特產，帶動原民產業發展。

原民局指出，「原之驛」位在南投縣農產運銷公司園區內，與區內的南投豬事文化園區分別使用展館空間，原之驛BaBu樂園代表原民產業平台，「BaBu」在布農族與賽德克族語就是「豬」的意思，希望透過原民烤大豬的飲食特色，推廣原民文化。

今在原之驛舉辦的千人「烤大豬趴」，一共有40個烤大豬攤位，免費提供8000份烤肉，盼運用鄰近國道3號名間交流道的地利之便，讓往來遊客品嘗原民美食，預計10月原之驛還將正式啟用原民農特產展售、手工藝據點，並有「原鄉TO GO」的得來速開張，讓民眾可訂購原民農特產，拉近與部落的距離，並盼在體驗過原民物產後，進一步前往原鄉感受當地自然與人文風情，嘉惠原鄉產業經濟。

原民局也說，今除了「烤大豬趴」，還有首屆獵人盃射箭賽，地點就在原之驛旁的名間親子生態園區，現場不僅有眾多選手，還有在園區內玩遊樂設施的親子遊客，加上烤大豬吸引滿滿人潮，總計湧入3000人，人氣爆棚，此次藉「原住民」正名30週年的機會，透過飲食、物產、射箭習俗，能讓民眾更認識原住民文化。

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，並有首屆獵人盃射箭賽，吸引各地原民選手較勁。（記者劉濱銓攝）

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，並有首屆獵人盃射箭賽，吸引各地原民選手較勁。（記者劉濱銓攝）

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，預計10月將有原民展售據點，以及農產「得來速」開張。（記者劉濱銓攝）

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，預計10月將有原民展售據點，以及農產「得來速」開張。（記者劉濱銓攝）

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