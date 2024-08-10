影片曝光！巴西客機失事61人全罹難 怪異水平旋轉墜毀

巴西一架客機於當地時間9日下午驚傳墜機，網傳影片顯示飛機水平螺旋姿態失速墜落，在撞擊地面後還發生大火，引發網路一陣熱議。（法新社）

2024/08/10 08:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一架客機於當地時間9日下午驚傳墜機，網傳影片顯示飛機水平螺旋姿態失速墜落，在撞擊地面後還發生大火，引發網路一陣熱議。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）親口證實，機上人員全部罹難。

巴西航空公司Voepass的這架編號2Z-2283的ATR-72客機當地時間9日上午11點50分（台灣時間9日晚間10點50分）從巴拉納州（Parana）卡斯卡維爾（Cascavel）起飛，預定當地時間下午1點40分降落在瓜魯柳斯國際機場（Guarulhos international airport），快要降落前，卻不知何故在聖保羅州（Sao Paulo）西北約80公里處的維涅杜市（Vinhedo）住宅區墜毀。

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根據航空公司指出，當時機上有61人，包含57名乘客和4名機組員，數段當地民眾拍下的墜機畫面也在網路流傳，透過影片可看到整架飛機似乎完全沒有動力，機身呈現水平、像落葉般螺旋向下墜落，撞入一片樹林，最終還墜毀在一處民宅內，引發猛烈火勢，不停冒出大量黑煙。

根據雷達數據顯示，當時飛機墜落速度達到了每分鐘1萬3000英尺；知名航班即時追蹤網站「Flightradar24」也顯示，這架飛機在幾分鐘內從1萬7000英尺（約5200公尺）的高度下墜到4000英尺（約1200公尺），隨後GPS訊號就消失了。

當地警方是在下午1點28分接獲報案，後續消防及軍警單位已趕到現場處理，鄰近醫院也一度動員準備接收傷者，但隨後魯拉在一場海軍活動上致詞時透露，機上沒有生還者，並請在場人士為罹難者默哀1分鐘。

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Esse é o modelo do avião que caiu agora a tarde em Vinhedo, São Paulo!



Informações iniciais dão conta de que a capacidade é de 68 pessoas! pic.twitter.com/tNp6trcCAo — Jornal do X （@JornaldoX） August 9, 2024

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IMAGENS DO GRAVÍSSIMO ACIDENTE AÉREO OCORRIDO AGORA A TARDE EM VINHEDO pic.twitter.com/Gaa5m6iX79 — Jornal do X （@JornaldoX） August 9, 2024

???? Avião cai em Vinhedo: Neste vídeo é possível ver o avião em chamas! pic.twitter.com/Rgbmoy4Ol4 — Jornal do X （@JornaldoX） August 9, 2024

巴西航空公司Voepass一架搭載62人的民航機在巴西聖保羅州墜毀。（歐新社）

巴西一架客機於當地時間9日下午驚傳墜機，網傳影片顯示飛機水平螺旋姿態失速墜落，在撞擊地面後還發生大火，引發網路一陣熱議。（法新社）

知名航班即時追蹤網站「Flightradar24」也顯示，這架飛機在幾分鐘內從1萬7000英尺的高度下墜到4000英尺，隨後GPS訊號就消失了。（圖擷自X）

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