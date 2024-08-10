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雲嘉南淹水警戒！ 7縣市豪大雨特報 彰化以南全天嚴防急雨

今天（10日）台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，氣象署今晨持續對彰化以南等7縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣均為豪雨特報範圍。（資料照）

今天（10日）台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，氣象署今晨持續對彰化以南等7縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣均為豪雨特報範圍。（資料照）

2024/08/10 07:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（10日）台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，氣象署今晨持續對彰化以南等7縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣均為豪雨特報範圍，同時也一度對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至06時15分止。

經濟部水利署也對雲林縣、嘉義縣、台南市發布淹水警戒。預估今日中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，彰化以南地區有局部短延時豪雨發生的機率。至於北部及東半部則須留意午後雷陣雨，山區並有大雨出現的機率。

氣溫方面，今日各地高溫普遍為32至36度，特別在大台北及花東局部地區可達36度以上，氣象署也對雙北及花東等4縣市發布高溫特報，其中台東為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，其他3縣市為黃色燈號，應注意防曬，避免非必要的戶外活動，以及慎防熱傷害等。

此外，蘭嶼、恆春半島及桃園至苗栗沿海空曠地區易有較強陣風。

至於輕度颱風瑪莉亞今晨2時的位置在日本東南東方580公里的海面上（台北東北東方2560公里之海面上），以每小時20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，對台灣天氣沒有直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，未來一週台灣仍位在相對低壓區，環境較不穩定，水氣亦較多，午後降雨機率高，白天沒下雨時仍感受悶熱，請多留意天氣的變化。

週日、週一（11日、12日）為西南風的環境，西南風稍減弱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

週二、週三（13日、14日）各地大多為多雲，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

週四、週五（15日、16日）水氣稍增多，各地大多為多雲，西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
28 ~ 36 27 ~ 34 27 ~ 32 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今天（10日）台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，氣象署今晨持續對彰化以南等7縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣均為豪雨特報範圍。（圖擷取自中央氣象署）

今天（10日）台灣仍受低壓帶影響，水氣偏多，氣象署今晨持續對彰化以南等7縣市發布豪、大雨特報，其中雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣均為豪雨特報範圍。（圖擷取自中央氣象署）

輕度颱風瑪莉亞今晨2時的位置在日本東南東方580公里的海面上（台北東北東方2560公里之海面上），以每小時20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，對台灣天氣沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

輕度颱風瑪莉亞今晨2時的位置在日本東南東方580公里的海面上（台北東北東方2560公里之海面上），以每小時20公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，對台灣天氣沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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