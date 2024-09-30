仁愛鄉農民搶收作物 蔬菜到貨量大增

仁愛鄉農民趕在颱風來襲前搶收作物，農會供銷售集貨場今天一早就堆滿成箱收成。（記者佟振國攝）

2024/09/30 13:39

〔記者佟振國／南投報導〕颱風山陀兒來勢洶洶，南投縣仁愛鄉正值高山蔬果產期，農民已經利用颱風來襲前的週休假日展開防颱措施與搶收作物，今天一早仁愛鄉農會供銷部集貨場已擠滿各式蔬果，農會也預估週一加颱風來襲前的雙重效應，今天整日蔬果到貨量將可達80噸，較平時5、60噸要多出2、30噸，農民也說盡全力搶收，其他的就聽天由命了。

每年5至11月是仁愛鄉高山蔬果重要產期，今年7月下旬凱米颱風已造成部分農路及農作物損失，有些道路最近才完成搶通，但是山陀兒颱風又朝台灣而來，且路徑恐對全台都構成嚴重威脅，農民只能把握颱風來襲前的好天氣全力搶收作物。

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農會供銷部集貨場一早即擠滿農民從各產區送來的成箱收成，包括甜椒、牛番茄、高麗菜、白菜、櫛瓜、甜杮等，等著送往各主要蔬果批發市場，供銷部表示，週日休市，通常週一的蔬果到貨量會比較多，今天又有颱風來襲效應，農民擔心風雨會造成道路中斷與作物受損，趕在颱風前搶收出貨，平時蔬果到貨量約50至60噸，今天預估會達到80噸。

南豐村大同山栽種甜椒、牛番茄的農民黃富勇表示，凱米颱風造成路斷才搶通10幾天，現在又面臨颱風侵襲，且甜椒、牛番茄又特別怕雨水，凱米已造成水傷損失，慘痛經歷在前，這次山陀兒颱風又可能避開中央山脈屏障侵襲台灣，還是及早因應全力搶收。

至於清境地區是高山香水百合重要產區，產期可至11月，現在也是2期花的盛產期，最怕強風來襲，花農楊天喜說，今天清境地區的風勢已相當強勁，農民得先收起網室帆布，減少受風面積，花苞成長近7成的則是趕在這幾天搶收，還來不及採收的，只能升高每株花的隔網高度，增加抵禦強風的能力，也最怕強風掃過大雨又接著報到，恐對災後園區復建不利，影響花卉產質。

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甜椒怕雨水侵襲，農民趕在颱風搶收已成熟的甜椒。（記者佟振國攝）

嬌貴的香水百合最怕強風，還來不及採收的植株，由農民提升隔網高度，增加抵禦強風能力。（記者佟振國攝）

清境香水百合價格看俏，為避免颱風造成嚴重損失，花農利用週休假日已搶收不少花卉。（記者佟振國攝）

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