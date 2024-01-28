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日月潭8隻小鸊鷉罕見現蹤 民驚嘆:「潛水高手」

天氣回溫，日月潭驚見5隻小鸊鷉在潭面嬉戲，十分罕見。（圖由民眾莊涼火提供）

天氣回溫，日月潭驚見5隻小鸊鷉在潭面嬉戲，十分罕見。（圖由民眾莊涼火提供）

2024/01/28 10:26

〔記者謝介裕／南投報導〕「哇…好多的水鳥…」，隨著寒流減弱、天氣回溫，日月潭也驚見小鸊鷉在潭面嬉戲、覓食的身影，其中，日月潭生態觀察家莊涼火還曾捕捉到8隻小鸊鷉同時出現的罕見畫面，不但成為他導覽解說日月潭生態的好素材，也讓人對俗諺：「春江水暖鴨先知」多了一分感受。

長期觀察日月潭生態的莊涼火表示，小鸊鷉因外型酷似鴨子，所以又有王八鴨子、油鴨等別稱，係一種小型游禽，身長多半不到30公分，每到冬季時就會與其他水鳥一樣自寒冷的北方來到台灣避冬，喜愛在濕地、沼澤、湖泊等水域環境棲息，也相當善於潛入水中覓食，主要食用水生昆蟲、蝌蚪、小魚和甲殼類等水中生物。

日月潭的環境十分適合來台渡冬的候鳥生活，據日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）統計資料顯示，日月潭目前包括在地的「留鳥」及過渡的「候鳥」，約有12科37種。

莊涼火說，小鸊鷉是水鳥也是候鳥，之前觀察到的數量都只有2、3隻，近兩天寒流威力減緩，加上太陽露臉，竟捕捉到8隻小鸊鷉同時出現在潭面，有時還會一邊滑水嬉戲、一邊潛水覓食，且潛入水中的時間與距離又久、又遠，真可謂是潛水高手，同時也多了預警天氣回溫的涵意。

由於8隻小鸊鷉同時現身日月潭的情景，係他10多年來首見，會不會因適應了日月潭環境而留下來變成留鳥？則有待後續觀察。日管處提醒民眾與小鸊鷉不期而遇時，務必謹守遠觀不褻玩、不打擾原則，共為保護自然生態盡分心力。

天氣回溫，日月潭驚見3隻小鸊鷉在潭面滑水嬉戲情形。（圖由民眾莊涼火提供）

天氣回溫，日月潭驚見3隻小鸊鷉在潭面滑水嬉戲情形。（圖由民眾莊涼火提供）

日月潭驚見小鸊鷉在潭面嬉戲潛水情形。（圖由民眾莊涼火提供）

日月潭驚見小鸊鷉在潭面嬉戲潛水情形。（圖由民眾莊涼火提供）

日月潭驚見5隻小鸊鷉在「九蛙疊像」水域現蹤，吸引民眾目光。（圖由民眾莊涼火提供）

日月潭驚見5隻小鸊鷉在「九蛙疊像」水域現蹤，吸引民眾目光。（圖由民眾莊涼火提供）

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