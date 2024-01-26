南投燈會2/3登場 結合知名IP「LAIMO馬來貘」迎賓

南投縣副縣長王瑞德，聯手知名IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」人偶，行銷南投燈會。（記者張協昇攝）

2024/01/26 17:14

〔記者張協昇／南投報導〕2024南投燈會2月3日至25日將於南投縣會展中心登場，縣府今日召開記者會，宣布今年燈會共規劃11個主題燈區，除主燈會進行動態展演外，也與高人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」合作，結合無人機演出七彩絢爛水舞煙火秀，並可搭乘小火車欣賞花海景觀，以及邀請知名歌手、樂團輪番演出，讓民眾可以從白天遊逛到夜晚，度過一個愉快的新年假期！

南投縣副縣長王瑞德表示，每年吸引數百萬人次遊客的南投燈會，今年龍年燈會，主燈取名「福氣龍來」，以巨龍、祥鳳盤旋山林的畫面設計打造，巨龍口中會吐出煙霧，搭配新生代歌手王品澔演唱的主題曲－YOU ARE THE ONE，每半小時進行動態展演秀。

此外，也推出數個特色燈區，其中歡迎光凝燈區，邀請國際級塗鴉藝術團隊融合裝置藝術與聲光影像，以具衝擊與潮流性的手法展現南投特色景致；而竹夢金沙燈區，則以南投特色物產竹藝結合沙雕與花海，打造出奇幻的燈區體驗。

王瑞德指出，今年燈會也與高人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」合作，推出專屬主題燈區，包括打造7米高的「爽爽貓」水上副燈，結五百台無人機，進行水陸空七彩絢爛水舞煙火秀，搭配由金鐘獎音樂製作人范揚景編寫的電子交響樂演出，場面極為震撼華麗。

而為方便民眾遊逛，燈會採智慧導覽，讓遊客透過手機即可掌握各燈區資訊，並能進行數位集章活動，同時與南投13鄉鎮景點串聯，在燈區與各鄉鎮景點集滿指定章數，加上在南投縣消費滿500元發票，可兌換「LAIMO馬來貘」與燈會聯名的紀念幣、小紅包以及紀念商品。

至於今年龍年小提燈，可變化3種造型，且採用環保理念打造，以光源供電線取代LED電池，透過手機或行動電源供電讓燈泡發亮，將於燈會期間限量發放。燈會相關訊息可上「樂旅南投」臉書粉絲頁查詢。

南投燈會龍年小提燈「飛龍在天」，可變化3種造型。（記者張協昇攝）

南投燈會宣傳記者會，展示龍年小提燈「飛龍在天」。（記者張協昇攝）

南投燈會推出「LAIMO馬來貘」紀念商品。（記者張協昇攝）

南投燈會2月3日登場，主燈「福氣龍來」，以巨龍、祥鳳盤旋山林的形象設計打造。（記者張協昇攝）

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