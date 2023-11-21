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信義鄉久美國小師生尋根 重返卓社群良久社遺址

林業署南投分署帶領信義鄉久美國小到仁愛鄉尋根，在卓社群「良久社」的石板遺址認識先民墾拓歷史。（林業署南投分署提供）

林業署南投分署帶領信義鄉久美國小到仁愛鄉尋根，在卓社群「良久社」的石板遺址認識先民墾拓歷史。（林業署南投分署提供）

2023/11/21 16:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉原住民以布農族為主，為讓下一代「小布農」更認識傳統文化，當地久美國小師生與林業署南投分署合作，由同為布農族的森林護管員帶領50名師生，一起到仁愛鄉卓社林道深處的卓社群「良久社」遺址尋根，了解先人篳路藍縷、開墾遷居，並透過重返舊部落，能重新搭起「小布農」與原民先輩的連結。

久美國小表示，布農族主要有5大社群，包括卓社、郡社、卡社、丹社，以及巒社群等，在信義鄉的卓社群，其實早年是居住在仁愛鄉，但日治時代為配合管理，才被遷徙到信義鄉，惟兩地長年受地形隔閡，為避免信義卓社群的下一代淡忘先人歷史，便透過尋根方式，讓「小布農」重回祖居地，藉此認識早年的生活環境，學習不忘本與墾拓精神。

在帶領學童前往祖居地良久社遺址時，一路上就教導山林裡的動、植物知識，以及建立愛護、敬畏山林的觀念，並結合登山、溯溪、救護等課程，使學童更懂得山林環境與野外求生。

抵達遺址後，許多耆老訴說過去的布農歷史，看著石板遺跡，學童想像著過去的情況，感受當時祖先在此的生活，並在祖居地遺址野營，與山林、祖靈一同共眠，希望透過返鄉尋根，讓這群小布農可從中認同祖先，尊重各社群間差異，促進布農文化的傳承。

林業署南投分署表示，近年積極推動轄區各原住民族成立共管會，推動林下經濟與振興原住民部落經濟等，並透過尋根活動，向久美國小學童宣導無痕山林及台灣黑熊保育，讓學童在過程中更認識傳統文化，也能使自然保育觀念向下扎根。

南投信義鄉久美國小師生與林業署南投分署合作，一起到仁愛鄉卓社群「良久社」遺址尋根。（林業署南投分署提供）

南投信義鄉久美國小師生與林業署南投分署合作，一起到仁愛鄉卓社群「良久社」遺址尋根。（林業署南投分署提供）

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